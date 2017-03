Amsterdam

Was sich in den Niederlanden anbahnt, muss Europas Rechtspopulisten wie ein Traum vorkommen: Der EU-Gegner Geert Wilders hat mit seiner Partij voor de Vrijheid (PVV) gute Aussichten. Nach den letzten Umfragen geht die rechtsliberale VVD von Ministerpräsident Mark Rutte als Favorit ins Rennen, gefolgt von Wilders und den Christdemokraten. Der bisherigen sozialdemokratischen Regierungspartei werden große Verluste vorhergesagt.

+++ Wilders: PVV schon jetzt Gewinner der Wahl +++

Der Rechtspopulist Geert Wilders sieht sich schon vor dem Ende des Wahltages in den Niederlanden als einer der großen Gewinner. Auch wenn es seine Freiheitspartei PVV nicht schaffe, stärkste politische Kraft zu werden, werde dies keine Niederlage sein, sagte er am Mittwoch kurz nach seiner Stimmabgabe an einer Grundschule in Den Haag.





„Wir haben dieser Wahl unseren Stempel aufgedrückt. Jeder redet über unsere Themen“, erklärte er mit Blick auf die Debatten über Migration und den Islam. Der Wahlkampf sei großartig gewesen und der Einfluss seiner Partei nahezu täglich gewachsen.

+++ Wählen im Kiosk +++

Anders als in Deutschland, kann man in den Niederlanden eigentlich überall wählen. In der 35.000 Einwohner zählenden Gemeinde Castricum in der Provinz Nordholland, machte ein Wahllokal bereits als erstes auf um 0.00 Uhr - im Blumenladen im Bahnhof. Und in einem Museum in der traditionsreichen Universitätsstadt Leiden, ist ein Stimmlokal in einem 2000 Jahre alten ägyptischen Tempel eingerichtet worden.

Wahllokal in Amsterdam Wahllokal im Amsterdamer Rathaus. Quelle: Mathias Brüggmann

Unser Reporter Mathias Brüggmann ist aktuell in Amsterdam unterwegs und versorgt uns den ganzen Tag lang mit Updates zum Wahlverlauf und zur Stimmung der Holländer.

+++ „Erfolg von Wilders hätte verheerende Konsequenzen“ +++

Ein Erfolg von Wilders könne verheerende Konsequenzen für Europa haben, warnte der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen. Das Erstarken von Wilders und Marine Le Pen in Frankreich zeige, „wie nahe Europa am Abgrund steht“, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Wer kann in Den Haag regieren? Die Szenarien Wilders wird Ministerpräsident Das ist faktisch ausgeschlossen. Wilders' PVV könnte nur dann alleine regieren, wenn sie 76 der 150 Mandate erringt. In den Umfragen liegt die PVV zur Zeit bei etwa 21-27. Keine andere Partei will eine Koalition mit Wilders. Mit einer Ausnahme: die Seniorenpartei 50plus. Die aber kann höchstens auf 10 Sitze hoffen. Das reicht nicht, um mit Wilders eine Mehrheit zu erzielen.

Rutte macht's wieder Der rechtsliberale Ministerpräsident Mark Rutte hat trotz Verlusten beste Chancen, zum dritten Mal eine Regierung zu bilden. Doch dazu braucht er mindestens drei Partner. Seine VVD ist zur Zeit mit rund 16 Prozent oder 23-27 Sitzen die Nummer eins in den Umfragen. Mögliche Partner wären die christdemokratische CDA und die linksliberale D66. Doch das reicht noch nicht aus. Ein möglicher weiterer Partner könnte die grüne Partei GroenLinks sein. Ob Ruttes bisheriger Partner, die sozialdemokratische Partei für die Arbeit, noch mal will, ist mehr als fraglich. Der Partei droht die größte Niederlage ihrer Geschichte - nur noch 12 statt jetzt 35 Sitze.

Mitte-Links-Regierung Das wäre die Riesenüberraschung, doch rechnerisch möglich. Die Sozialdemokraten, die Sozialisten und GroenLinks könnten sich schnell einigen. Sie verstehen sich auch relativ gut mit den Linksliberalen der D66 und der linken ChristenUnie. Aber: Die konservativen Christdemokraten würden wohl nicht mitmachen.

Minderheitsregierung Angesichts der total zersplitterten Parteienlandschaft ist auch das wahrscheinlich: Die rechtsliberale VVD könnte eine Minderheitsregierung mit den Christdemokraten und den Linksliberalen bilden. Diese würde wohl von den Sozialdemokraten, den Grünen und anderen kleineren Parteien geduldet werden.

+++ Wahllokale haben geöffnet +++

Die mit Spannung erwartete Parlamentswahl in den Niederlanden hat im ganzen Land begonnen. Die letzten Wahllokale in Europa öffneten um 7.30 Uhr. Rund 13 Millionen Niederländer dürfen ein neues Parlament wählen. Bereits kurz nach Mitternacht hatten einige Wahllokale an Bahnhöfen und bei einem Festival geöffnet. Die erste Prognose wird nach 21.00 Uhr nach Schließung der Wahllokale erwartet.





+++ Tausende Twitter-Konten mit Nazi-Vorwürfen gegen Deutschland und Niederlande übersät +++

Am Mittwoch tauchen auf tausenden Twitter-Konten, Nachrichten mit den Hashtags #Nazialmanya und #Nazihollanda, einem Hakenkreuz-Symbol und dem Satz „Wir sehen uns am 16. April“ auf. Der Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Europa war in den vergangenen Tagen eskaliert. Deutschland und den Niederlanden wurden aus der türkischen Regierung „Nazi-Methoden“ vorgeworfen.

+++ Wilders büßt an Zustimmung ein +++

Nach letzten Umfragen vom Dienstagabend büßte die von Wilders geführte Partei für die Freiheit (PVV) zuletzt an Zustimmung ein. Sie konnte demnach mit rund 13 bis 14 Prozent rechnen. Die rechtsliberale Regierungspartei VVD von Ministerpräsident Mark Rutte geht hingegen als Favorit ins Rennen. Sie konnte leicht von dem heftigen diplomatischen Konflikt mit der Türkei profitieren und liegt nun mit etwa 17 bis 20 Prozent an erster Stelle.

Die Wahlforscher betonten jedoch, dass das Rennen noch offen sei. Auch die Christdemokraten CDA und die Linksliberalen D66 haben nach Einschätzung der Forscher Chancen auf einen Wahlsieg. Die bisherige Regierungspartei, die sozialdemokratische Partei für die Arbeit, muss allerdings mit der schwersten Niederlage ihrer Geschichte rechnen.