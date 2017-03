Amsterdam

Was sich in den Niederlanden anbahnt, muss Europas Rechtspopulisten wie ein Traum vorkommen: Der EU-Gegner Geert Wilders hat mit seiner Partij voor de Vrijheid (PVV) gute Aussichten. Nach den letzten Umfragen geht die rechtsliberale VVD von Ministerpräsident Mark Rutte als Favorit ins Rennen, gefolgt von Wilders und den Christdemokraten. Der bisherigen sozialdemokratischen Regierungspartei werden große Verluste vorhergesagt. Die Ereignisse des Tages im Newsblog.

+++ Schlangen vor niederländischen Wahllokalen +++

Die Beteiligung an der Parlamentswahl in den Niederlanden scheint auch weiterhin hoch auszufallen. Niederländische Medien berichteten am Mittwoch über lange Schlangen vor Wahllokalen. Nach Angaben des Umfrageinstituts Ipsos hatten um 15.45 Uhr 43 Prozent der Wahlberechtigten gewählt, bei der vorigen Wahl 2012 waren es zu diesem Zeitpunkt erst 37 Prozent gewesen.

Die Wahllokale sind noch bis 21 Uhr geöffnet. Erfahrungsgemäß gehen viele Niederländern auf dem weg von der Arbeit nach Hause im Wahllokal vorbei.

Eindruck aus Amsterdam Nach dem Gang zur Urne: Bier und Wein trinken an der Keizersgracht. Im Hintergrund ein Schilt mit den Wahlplakaten aller Parteien. (Foto: Mathias Brüggmann)

+++ Erdogan: Türken sollen nicht Regierung wählen +++

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die in den Niederlanden wahlberechtigten Türken dazu aufgerufen, nicht für die Regierung oder „rassistische Parteien“ zu stimmen. Seine Landsleute sollen stattdessen für Parteien stimmen, die den Dialog mit der Türkei wollen, so Erdogan weiter. „Seid dabei vorsichtig“, rief er bei einer Kundgebung in der Türkei. In einem Amsterdamer Wahllokal wurden nach Informationen der Zeitung „Het Parool“ Flaggen und Flugblätter des staatlichen türkischen Amts für Religionsangelegenheiten gefunden.

+++ Rutte verteidigt Flüchtlingspakt der EU mit der Türkei +++

Premier Rutte verteidigte den Flüchtlingspakt der EU mit der Türkei. Dadurch seien 90 Prozent weniger Asylsuchende in die EU gekommen. Der Premier äußerte sich zuversichtlich, dass die Türkei das Abkommen trotz des heftigen Konfliktes mit EU-Staaten nicht kündigen werde. Der Streit mit der Türkei hatte die Schlussphase des niederländischen Wahlkampfes beherrscht.

So läuft eine Wahl in den Niederlanden ab Roter Buntstift Unverzichtbar für jede Wahl in den Niederlanden ist der rote Buntstift. Damit sollten die Wähler das weiße Feld hinter dem Partei- und Kandidatennamen ausmalen. Mit 28 Parteien ist der Stimmzettel in diesem Jahr besonders groß ausgefallen.

Verzögerungen bei Auszählung 2009 hatte sich gezeigt, dass Wahlcomputer nicht sicher waren. Daher gingen die Niederlande nach 30 Jahren wieder zu einem konventionellen Abstimmungssystem ohne Computer über. Dabei stimmen die Wähler mit einem roten Buntstift ab und die Stimmzettel werden per Hand ausgezählt. Aus diesem Grund rechnen viele Kommunen damit, dass Auszählung länger als bei früheren Wahlen dauert.

Übermittlung per Telefon Die Kommunen übermitteln die Ergebnisse ihrer Wahlkreise zunächst telefonisch an die niederländische Nachrichtenagentur ANP. Auf dieser Basis präsentiert das öffentlich-rechtliche Fernsehen im Laufe des Abends und der Nacht Hochrechnungen und das vorläufige Ergebnis.

Amtliches Endergebnis Wahlhelfer bringen die Stimmergebnisse der einzelnen Wahlkreise aber auch parallel zum zuständigen Rathaus. Von dort werden sie zur Zentrale des offiziellen Wahlrates in Den Haag gebracht, der auf dieser Grundlage das amtliche Endergebnis feststellt. Dieses soll am 21. März bekannt gegeben werden.

+++ Istanbul kündigt Städtepartnerschaft mit Rotterdam auf +++

Nach dem Eklat um Wahlkampfauftritte türkischer Minister in den Niederlanden hat der Istanbuler Stadtrat die Städtepartnerschaft mit Rotterdam aufgekündigt. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan habe diese Maßnahme gefordert, meldete die Nachrichtenagentur DHA am Mittwoch.

Erdogan habe Ministerpräsident Binali Yildirim demnach angewiesen, dem Istanbuler Bürgermeister auszurichten, den Städtepartnerschaftsvertrag „einseitig“ aufzulösen. „Denn es ist nicht möglich, dass wir mit solchen Leuten eine Städtepartnerschaft unterhalten“, sagte Erdogan am Mittwoch im zentralanatolischen Afyonkarahisar.

Die Beziehungen zwischen Den Haag und Ankara stecken wegen eines Eklats um Wahlkampfauftritte türkischer Minister in den Niederlanden in einer schweren Krise. In der Türkei wird am 16. April in einer Volksabstimmung über eine Verfassungsänderung zur Einführung eines Präsidialsystems abgestimmt, dass Erdogan mehr Macht verleihen soll. Nach Angaben der türkischen Wahlbehörde sind rund 2,97 Millionen wahlberechtigte Türken im Ausland für die Abstimmung registriert.

+++ Amsterdam: Auf gar keinen Fall Geert Wilders! +++

Rudy (57) war lange Gitarrist in einer Band, nun spielt er nur noch manchmal auf Konzerten. Die Wahl? „Klar, da war ich heute schon. Ich gehe immer wählen, das gehört zur Demokratie. Nun aber nutze ich die schöne Frühlingssonne, um auf meinem Hausboot klar Schiff zu machen“, sagt es, tunkt den Pinsel nochmal in die weiße Lackdose und streicht eine Metallwand.

Wen er gewählt hat? „Das geht niemanden etwas an. Nur so viel: auf gar keinen Fall Geert Wilders, denn der spaltet unser Land und macht es kaputt. Gut, dass ich auf einem Schiff lebe, dann kann ich aus Holland wegfahren wenn der gewinnt und es allzu schlimm wird.“

Eindrücke von unserem Reporter vor Ort, Mathias Brüggmann

Mareike ist mit ihrem Hund Pepe auf dem Sprung: Ins Wahllokal. „Wählen ist wichtig für mich, da ich die Demokratie stärken will.“ Also geht ihre Stimme im „linken“ Amsterdam an eine linke Partei? „Naja, ein bisschen habe ich mich schon gefreut, dass durch die ganze Aufregung um Wilders die anderen Parteien endlich mal zugehört haben. Die brauchten dringend einen Weckruf! Denn das Rentenalter immer weiter rauszuschieben, die meisten jungen Menschen mit Zeitverträgen abzuspeisen und das als Arbeitsmarktreform zu verbrämen und unsere Schulen kaputtzusparen, das geht so nicht weiter.“

Und nun also für Wilders stimmen? „Nee, der ist viel zu radikal und vor allem gegen Ausländer, die hier ja auch hart arbeiten. Ich hoffe, dass ein neue Regierung nun endlich zuhört und etwas für die einfachen Menschen macht. Sonst kommt Wilders das nächste Mal dran.“

+++ Wahlbeteiligung bisher höher als 2012 +++

Die Wahlbeteiligung ist laut dem Meinungsforschungsinstitut Ipsos deutlich höher als vor fünf Jahren. Bis 13:45 Uhr hätten 33 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, berichtet das Institut. 2012 habe die Beteiligung zu diesem Zeitpunkt fünf Punkte niedriger gelegen. Damals stimmten am Ende 74,6 Prozent der Wahlberechtigten ab.

+++ Die Qual der Wahl +++

Der Kollege von Spiegel Online beweist deutlich, dass die niederländischen Wähler heute einiges zu lesen haben, bevor sie ihr Kreuzchen machen:

Die Niederlande haben eine sehr zersplitterte Parteienlandschaft: Eine Rekordzahl von 28 Parteien tritt am 15. März zur Wahl an. Da es keine Sperrklausel gibt, haben auch kleine Parteien eine Chance, eines der 150 Mandate zu ergattern. Die Holländer haben also die sprichwörtliche Qual der Wahl.

+++ Rutte will „falsche Art von Populismus“ stoppen +++

Die Parlamentswahl in den Niederlanden kann nach Angaben von Ministerpräsident Mark Rutte eine „falsche Art von Populismus“ aufhalten. Es sei die dritte Wahl nach dem Brexit-Votum und den Wahlen in den USA, sagte Rutte am Mittwoch bei der Stimmabgabe in einer Schule in Den Haag. Der Urnengang sei eine Chance, „um dieses Umwerfen der Dominosteine der falschen Art von Populismus zu stoppen“. Rutte verwies auch auf die anstehenden Wahlen in Frankreich und Deutschland.

Die Niederlande in Zahlen Einwohner Knapp 17 Millionen (Stand 2016); etwa 22 Prozent davon mit Migrationshintergrund. Außerdem 488 Einwohner pro Quadratkilometer.

Religion 24 Prozent sind römisch-katholisch, 19 Prozent protestantisch, knapp 6 Prozent muslimisch, etwa die Hälfte Atheisten.

Oberfläche 41 526 Quadratkilometer, davon 18,4 Prozent Wasser (Deutschland rund 357 000 Quadratkilometer). 26 Prozent der Niederlande liegen unter dem Meeresspiegel.

Höchster Punkt 323 Meter hoch, der Vaalserberg in Limburg.

Niedrigster Punkt -6,7 Meter in Nieuwerkerk aan den IJssel in der Provinz Südholland.

Hauptstadt Amsterdam; Regierungssitz ist Den Haag.

Staatsoberhaupt König Willem-Alexander (49), vor allem repräsentative Funktionen; Ehefrau: Königin Máxima (45), drei Töchter.

Regierungschef Mark Rutte (50), Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD), Koalition mit den Sozialdemokraten (PvdA).

Pro-Kopf-Einkommen 39.956 Euro (2015)

Arbeitslosigkeit 5,3 Prozent (Januar 2017)

Rutte und der islamfeindliche Populist Geert Wilders standen nicht zuletzt auch mit der Eskalation zwischen der Türkei und den Niederlanden um Auftritte türkischer Politiker in den letzten Tagen des Wahlkampfs im Fokus der Medien. Viele Beobachter blicken auf die Wahl in den Niederlanden, um Anzeichen dafür zu finden, wie weit der Populismus vor Wahlen an anderen Orten in Europa vorangeschritten ist.

Rutte, der so viele Wähler wie möglich für seine Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD) mobilisieren will, wiederholte am Mittwoch eine von ihm gemachte Warnung. Obwohl seine Partei in den meisten Umfragen führe, könnten die Niederländer am Donnerstagmorgen aufwachen und entdecken, dass Wilders die größte Partei anführe, sagte er.

+++ Warum Wilders so viele Anhänger hat +++

Viele PVV-Fans sind seit langem fest entschlossen, Wilders ihre Stimme zu geben. Sie sind oftmals unzufrieden mit der Situation in den Niederlanden und stellen Einwanderung sowie die Rolle des Islams in Frage. Unsere Reporterin Elisabeth Atzler ist der Frage nachgegangen, warum Wilders so viele Stimmen hat.

+++ Offenbar Hacker-Angriff auf niederländische Wahl-O-Mat-Seiten +++

Zwei niederländische Wahl-O-Mat-Internetseiten sind offenbar von Hackern angegriffen geworden. „Stemwijzer“ und „Kiescompas“ waren am Mittwoch, dem Tag der Parlamentswahl, zeitweise nicht zu erreichen. Auf den beiden mit Staatsgeldern betriebenen Seiten beantworten Wähler verschiedene Fragen.

Danach erfahren sie, welche Partei am besten zu ihren Ansichten passt. Die Betreiber von „Stemwijzer“ bestätigten einen Angriff. Das Problem könne zwar zeitweise gelöst werden, trete dann aber wieder auf. Es war nicht klar, ob die Angriffe im Zusammenhang mit dem diplomatischen Streit mit der Türkei stehen.

+++ Wilders: PVV schon jetzt Gewinner der Wahl +++

Der Rechtspopulist Geert Wilders sieht sich schon vor dem Ende des Wahltages in den Niederlanden als einer der großen Gewinner. Auch wenn es seine Freiheitspartei PVV nicht schaffe, stärkste politische Kraft zu werden, werde dies keine Niederlage sein, sagte er am Mittwoch kurz nach seiner Stimmabgabe an einer Grundschule in Den Haag.





„Wir haben dieser Wahl unseren Stempel aufgedrückt. Jeder redet über unsere Themen“, erklärte er mit Blick auf die Debatten über Migration und den Islam. Der Wahlkampf sei großartig gewesen und der Einfluss seiner Partei nahezu täglich gewachsen.

+++ Wählen im Kiosk +++

Anders als in Deutschland, kann man in den Niederlanden eigentlich überall wählen. In der 35.000 Einwohner zählenden Gemeinde Castricum in der Provinz Nordholland, machte ein Wahllokal bereits als erstes auf um 0.00 Uhr - im Blumenladen im Bahnhof. Und in einem Museum in der traditionsreichen Universitätsstadt Leiden, ist ein Stimmlokal in einem 2000 Jahre alten ägyptischen Tempel eingerichtet worden.

Wahllokal in Amsterdam Wahllokal im Amsterdamer Rathaus. Quelle: Mathias Brüggmann

Unser Reporter Mathias Brüggmann ist aktuell in Amsterdam unterwegs und versorgt uns den ganzen Tag lang mit Updates zum Wahlverlauf und zur Stimmung der Holländer.

+++ „Erfolg von Wilders hätte verheerende Konsequenzen“ +++

Ein Erfolg von Wilders könne verheerende Konsequenzen für Europa haben, warnte der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen. Das Erstarken von Wilders und Marine Le Pen in Frankreich zeige, „wie nahe Europa am Abgrund steht“, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Wer kann in Den Haag regieren? Die Szenarien Wilders wird Ministerpräsident Das ist faktisch ausgeschlossen. Wilders' PVV könnte nur dann alleine regieren, wenn sie 76 der 150 Mandate erringt. In den Umfragen liegt die PVV zur Zeit bei etwa 21-27. Keine andere Partei will eine Koalition mit Wilders. Mit einer Ausnahme: die Seniorenpartei 50plus. Die aber kann höchstens auf 10 Sitze hoffen. Das reicht nicht, um mit Wilders eine Mehrheit zu erzielen.

Rutte macht's wieder Der rechtsliberale Ministerpräsident Mark Rutte hat trotz Verlusten beste Chancen, zum dritten Mal eine Regierung zu bilden. Doch dazu braucht er mindestens drei Partner. Seine VVD ist zur Zeit mit rund 16 Prozent oder 23-27 Sitzen die Nummer eins in den Umfragen. Mögliche Partner wären die christdemokratische CDA und die linksliberale D66. Doch das reicht noch nicht aus. Ein möglicher weiterer Partner könnte die grüne Partei GroenLinks sein. Ob Ruttes bisheriger Partner, die sozialdemokratische Partei für die Arbeit, noch mal will, ist mehr als fraglich. Der Partei droht die größte Niederlage ihrer Geschichte - nur noch 12 statt jetzt 35 Sitze.

Mitte-Links-Regierung Das wäre die Riesenüberraschung, doch rechnerisch möglich. Die Sozialdemokraten, die Sozialisten und GroenLinks könnten sich schnell einigen. Sie verstehen sich auch relativ gut mit den Linksliberalen der D66 und der linken ChristenUnie. Aber: Die konservativen Christdemokraten würden wohl nicht mitmachen.

Minderheitsregierung Angesichts der total zersplitterten Parteienlandschaft ist auch das wahrscheinlich: Die rechtsliberale VVD könnte eine Minderheitsregierung mit den Christdemokraten und den Linksliberalen bilden. Diese würde wohl von den Sozialdemokraten, den Grünen und anderen kleineren Parteien geduldet werden.

+++ Wahllokale haben geöffnet +++

Die mit Spannung erwartete Parlamentswahl in den Niederlanden hat im ganzen Land begonnen. Die letzten Wahllokale in Europa öffneten um 7.30 Uhr. Rund 13 Millionen Niederländer dürfen ein neues Parlament wählen. Bereits kurz nach Mitternacht hatten einige Wahllokale an Bahnhöfen und bei einem Festival geöffnet. Die erste Prognose wird nach 21.00 Uhr nach Schließung der Wahllokale erwartet.





Exciting elections in #Netherlands. Polling stations open until 21.00. pic.twitter.com/cPCu2nRSnt — Gerhard Eisl (@EislGerhard) 15. März 2017

+++ Tausende Twitter-Konten mit Nazi-Vorwürfen gegen Deutschland und Niederlande übersät +++

Am Mittwoch tauchen auf tausenden Twitter-Konten, Nachrichten mit den Hashtags #Nazialmanya und #Nazihollanda, einem Hakenkreuz-Symbol und dem Satz „Wir sehen uns am 16. April“ auf. Der Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Europa war in den vergangenen Tagen eskaliert. Deutschland und den Niederlanden wurden aus der türkischen Regierung „Nazi-Methoden“ vorgeworfen.

+++ Wilders büßt an Zustimmung ein +++

Nach letzten Umfragen vom Dienstagabend büßte die von Wilders geführte Partei für die Freiheit (PVV) zuletzt an Zustimmung ein. Sie konnte demnach mit rund 13 bis 14 Prozent rechnen. Die rechtsliberale Regierungspartei VVD von Ministerpräsident Mark Rutte geht hingegen als Favorit ins Rennen. Sie konnte leicht von dem heftigen diplomatischen Konflikt mit der Türkei profitieren und liegt nun mit etwa 17 bis 20 Prozent an erster Stelle.

Die Wahlforscher betonten jedoch, dass das Rennen noch offen sei. Auch die Christdemokraten CDA und die Linksliberalen D66 haben nach Einschätzung der Forscher Chancen auf einen Wahlsieg. Die bisherige Regierungspartei, die sozialdemokratische Partei für die Arbeit, muss allerdings mit der schwersten Niederlage ihrer Geschichte rechnen.

+++ Warum eigentlich Mittwoch? +++

In den Niederlanden wird heute, an einem Mittwoch, gewählt, nicht wie beispielsweise in Deutschland, wo der Gang zu den Wahlurnen traditionell an einem Sonntag stattfindet.

An diesem Tag haben alle Grundschüler traditionell am Nachmittag schulfrei. Der normale Betrieb in den Schulen, in denen ja die meisten Wahllokale sind, wird daher an einem Mittwoch am wenigsten gestört.

Aber es gibt noch einen Grund: So viel Stimmberechtigte wie möglich sollen auch zur Wahl gehen können. Daher sind Freitag, Samstag und Sonntag keine geeigneten Wahltage. Denn ab Freitag (Sonnenuntergang) und am Samstag dürfen orthodoxe Juden nicht wählen und am Sonntag wiederum nicht die strenggläubigen Protestanten.