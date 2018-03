„No Billag“-Initiative gescheitert Schweizer halten an Rundfunkbeitrag fest

Die Schweizer haben sich in einer Volksabstimmung mit deutlicher Mehrheit gegen die Abschaffung des Rundfunkbeitrags ausgesprochen.

5,3 Millionen Schweizer haben in einer Volksabstimmung entschieden, ob sie den Rundfunkbeitrag abschaffen wollen. (Foto: dpa) Regieraum des SRF

Bern/MainzUnerwartet klar haben sich die Schweizer gegen die Abschaffung der Rundfunkgebühren ausgesprochen. 71,6 Prozent votierten bei der Volksabstimmung am Sonntag mit Nein, wie sich nach Auszählung aller Stimmen zeigte. Bei Umfragen vor der Abstimmung lag die Ablehnung bei gut 60 Prozent. Der überwiegend durch Gebühren finanzierte Rundfunksender SRG zeigte sich erleichtert. Generaldirektor Gilles Marchand kündigte gleichzeitig ein Sparprogramm und Programmreformen an.

Die Abstimmung war der Höhepunkt zum Teil heftig geführter monatelanger Diskussionen, die in der Schweiz wie kaum ein anderes Thema in den vergangenen Jahren polarisiert hat. Der Anstoß zum Volksentscheid über die Rundfunkgebühr kam von der Initiative „No Billag“. Billag ist die Schweizer Gebühreneinzugszentrale, das Pendant zum deutschen Beitragsservice.

Die „No Billag“-Unterstützer argumentierten, der gebührenfinanzierte Rundfunk sei zu teuer oder sogar ganz verzichtbar. Außerdem seien mündige Bürger selbst in der Lage zu entscheiden, welche Medien sie nutzen und für welche sie bezahlen wollen. Auch in Deutschland steht der Rundfunkbeitrag regelmäßig in der Kritik.

Der Vorschlag der „No Billag“-Unterstützer für die Finanzierung des SRG lautete: mehr Werbung und mehr Bezahlkonzepte wie bei privaten Sendern und Streamingdiensten. Die Mehrzahl der Schweizer hatte allerdings dem Votum zufolge kein Vertrauen in diese Ideen.

Gerade in den vergangenen Wochen hatten sich auch die Befürworter des gebührenfinanzierten Rundfunks lauter zu Wort gemeldet. Sie betonten insbesondere, ein unabhängiger Rundfunk sei essenziell für eine funktionierende Demokratie. Bereits beschlossen ist, die Höhe der Rundfunkgebühr von derzeit 451,10 Franken (rund 390 Euro) ab 2019 deutlich zu senken. Die Rundfunkanstalt SRG hat außerdem weitere Sparmaßnahmen angekündigt.

Stimmberechtigt waren am Sonntag rund 5,3 Millionen Schweizer. Üblicherweise gibt die große Mehrzahl ihre Stimme per Brief ab.

Die Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder, Malu Dreyer, sieht in der Schweizer Entscheidung für die Rundfunkgebühr „ein wichtiges Signal für die Diskussion in Deutschland“. „Ein starker unabhängiger öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist wichtig gerade in Zeiten von Fake-News und Social Bots“, sagte die rheinland-pfälzische SPD-Ministerpräsidentin am Sonntag.

Die Ablehnung der Initiative sei ein Bekenntnis der Schweizer zu einem unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Um die Akzeptanz auch in Deutschland zu stärken und um den Rundfunkbeitrag im Rahmen zu halten, seien die Sender aufgefordert, Doppelstrukturen abzubauen, und die Zusammenarbeit miteinander zu intensivieren. „Hier sehen wir erste Schritte in die richtige Richtung“, sagte Dreyer.

„Ich bin erleichtert“, sagte Frank Überall, Vorsitzender des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV), der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. „Auf der anderen Seite muss uns zu denken geben, dass rund ein Drittel der Menschen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk so kritisch gegenübersteht, dass sie ihn abgeschafft wissen wollen. Das ist ja immer noch eine stattliche Zahl, die die Initiative unterstützt hat.“

Für den ARD-Vorsitzenden Ulrich Wilhelm ist die Entscheidung ein „wichtiges Signal für unabhängigen Qualitätsjournalismus auch über die Schweiz hinaus“. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ermögliche allen Menschen, unabhängig von ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit, Zugang zu umfassenden Angeboten, teilte Wilhelm mit. „Denn wer bei öffentlichen Gütern und hochwertigen Inhalten allein auf die Kräfte des Marktes vertraut, merkt: Mit einer Vielzahl an Marktlösungen und Bezahlmodellen wird es nicht gelingen, für die unterschiedlichsten Interessen ein so breites Gesamtpaket in dieser Qualität und regionalen Vielfalt zu liefern.“

ZDF-Intendant Thomas Bellut teilte mit, das Abstimmungsergebnis sei ein ermutigendes Signal. Die Schweizer hätten damit deutlich gemacht, welche Bedeutung der öffentlich-rechtliche Rundfunk für eine pluralistische Gesellschaft habe. „Auch in Deutschland müssen sich ZDF und ARD richtigerweise immer wieder einer Legitimationsdebatte stellen und um die Akzeptanz bei den Beitragszahlern kämpfen.“