 Nord Stream 2: Altmaier und EU sichern Ukraine Unterstützung im Gas-Streit zu

Die Ukraine sorgt sich um das Pipeline-Projekt Nordstream-2. Denn die geplante neue Leitung dürfte die Bedeutung des Landes verringern.

Das Pipeline Projekt sorgt für politische Verwerfung zwischen der EU, der Ukraine und Russland. (Foto: Reuters) Nordstream-2

BerlinIn der Debatte um die Gas-Pipeline Nordstream-2 haben Wirtschaftsminister Peter Altmaier und EU-Energiekommissar Maros Sefcovic der Ukraine Unterstützung signalisiert. Er schätze die jüngsten Aussagen von Bundeskanzlerin Angela Merkel zu dem Projekt sehr, sagte Sefcovic am Montag bei einem Besuch in Berlin. Merkel hatte auch auf die politische Bedeutung der Pipeline, die von Russland nach Deutschland durch die Ostsee führen soll, verwiesen. Bislang hatte Deutschland dies in erster Linie als ein Projekt von Unternehmen bezeichnet. Altmaier sagte, es sei ein privates Projekt in einem „hoch politischen Kontext“. Er wolle private Infrastrukturvorhaben und auch die berechtigten Interessen der Ukraine schützen.

Bisher fließt ein großer Teil des russischen Gases für Europa durch die Ukraine, die dafür Gebühren kassiert und zugleich eine hohe Bedeutung für die Versorgungssicherheit Europas hat. Diese Bedeutung könnte durch die neue Pipeline beeinträchtigt werden. An der Finanzierung der Gasleitung sind der deutsche Energiekonzern Uniper, die BASF-Tochter Wintershall und die österreichische OMV beteiligt.