Nordbrasilien : Notstand wegen Flüchtlingen aus Venezuela

Datum: 09.05.2017 00:42 Uhr

Die politischen Probleme in Venezuela lässt die Bevölkerung aus ihrem Land flüchten, um in Brasilien nach Arbeit zu suchen. Der Flüchtlingsstrom ist so groß, dass die Stadt Manaus nun den Notstand ausgerufen hat.