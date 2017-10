 Nordirak: Uno fordert Konfliktparteien zu Dialog auf

Konflikt im Nordirak Nach dem Vormarsch irakischer Truppen auf Gebiete unter kurdischer Kontrolle sind regierungstreue Kräfte auch in die strategisch wichtige Stadt Kirkuk eingerückt. (Foto: dpa)

New YorkDer Uno-Sicherheitsrat hat im Nordirak-Konflikt zur Deeskalation aufgerufen. „Die Mitgliedsstaaten appelliert an alle Beteiligten, auf Drohungen und Gewalt zu verzichten und sich an einem konstruktiven Dialog zur Deeskalation zu beteiligen“, teilten die 15 Uno-Mitgliedsstaaten am Mittwoch (Ortszeit) in einer einstimmigen Erklärung mit.

Es sei wichtig, die territoriale Integrität und Einheit des Irak auf Grundlage seiner Verfassung aufrechtzuerhalten. Nur so könnten die Konfliktparteien weiterhin ihr Land gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verteidigen.

Sowohl die Kurden als auch die Zentralregierung in Bagdad sind wichtige Verbündete des Westens im Kampf gegen die IS-Terrormiliz. Irakische Sicherheitskräfte hatten am Montag und Dienstag zahlreiche Gebiete unter Kontrolle der Kurden ohne Widerstand eingenommen, darunter die strategisch wichtige Stadt Kirkuk und umliegende Ölfelder.

Iraks Zentralregierung reagierte damit auf kurdische Pläne, einen eigenen Staat auszurufen. Dabei handelte es sich um Gebiete, auf die sowohl die Kurden als auch Bagdad Anspruch erheben. Die Zentralregierung sah das nicht bindende Referendum für die Unabhängigkeit der Kurden als verfassungswidrig an.