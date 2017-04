Chinesische Sanktionen gegen Nordkorea

Der syrische Präsident Baschar al-Assad schickte Nordkorea ein Glückwunschschreiben zum bevorstehenden Jahrestag, verbunden mit harscher Kritik an der "Expansionspolitik" von Großmächten. "Die beiden befreundeten Länder feiern diesen Jahrestag und führen zugleich einen Krieg gegen die wilden Ambitionen von Großmächten, alle Länder ihrer Expansionspolitik und Dominanz zu unterwerfen und ihnen das Recht auf Selbstbestimmung zu rauben", zitierte die russische Nachrichtenagentur TASS aus dem Schreiben. Die USA hatten als Reaktion auf einen den Regierungstruppen zugeschriebenen Giftgasangriff am Freitag einen syrischen Stützpunkt mit Raketen angegriffen.

Russland selbst zeigte sich sehr besorgt über das amerikanische Vorgehen. "Wir sind wirklich besorgt darüber, was Washington mit Nordkorea vorhat, nachdem es die Möglichkeit einer einseitigen Militäraktion angedeutet hat", heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums. Am Mittwoch wird US-Außenminister Rex Tillerson zu Gesprächen mit seinem Kollegen Sergej Lawrow in Moskau erwartet.

Neben militärischen Druck fordern die USA auch schärfere wirtschaftliche Strafmaßnahmen gegen Nordkorea. Trump drängte daher vergangene Woche seinen chinesischen Kollegen Xi Jinping bei einem Treffen in Florida, China möge den Druck auf Nordkorea erhöhen, damit es sein Atomprogramm einschränke. Er habe Xi erläutert, dass China ein deutlich günstigeres Handelsabkommen mit den USA erhalten könnte, wenn es das "Nordkorea-Problem" löse, twitterte Trump am Dienstag.

Anscheinend setzte China inzwischen auch schon seine Ankündigung um, als Sanktion gegen Nordkorea keine Kohle mehr von dort anzunehmen. Eine Flotte vollbeladener nordkoreanischer Kohlefrachter kehrte von chinesischen Häfen zurück, wie satellitengestützte Reuters-Schifffahrtsdaten zeigten. Chinesischen Handelskreisen zufolge hat die Regierung in Peking am Freitag Importeure angewiesen, Kohle aus Nordkorea nicht mehr anzukaufen.