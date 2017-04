US-Flugzeugträger sollen diese Woche ankommen

Das Verteidigungsministerium Südkoreas sagte, der Norden scheine bereit zu sein, solche „strategischen Provokationen“ jederzeit durchführen zu können. Südkoreas Präsident Hwang Kyo Ahn, der das Land derzeit anstatt der abgesetzten und angeklagten Präsidentin Park Geun Hye führt, ordnete dem Militär an, die „sofortige Antworthaltung“ im Falle einer Aktion des Nordens am 25. April zu stärken.

Angesichts des wachsenden Drucks von Washington auf Peking könnte Nordkorea auch mit einem weniger drastischen Schritt als einem Nukleartest den Jahrestag begehen. Kurz nach den Feierlichkeiten zum 105. Geburtstag von Kim Il Sung feuerte das Land Scud- und Mittelstreckenraketen ab. Die Starts wurden von Südkorea und den USA jedoch als nicht erfolgreich eingestuft.

Als Reaktion hatten die USA Anfang April den Marineverband um den Flugzeugträger „USS Carl Vinson“ in den Westpazifik entsendet. Zu der Einheit gehören mehrere Kreuzer und Zerstörer. Sie war Anfang des Jahres bereits von San Diego in den westlichen Pazifik entsandt worden, um an mehreren Manövern mit der japanischen und südkoreanischen Marine teilzunehmen. Die Gruppe patrouillierte danach auch im Südchinesischen Meer. Für diese Woche wird die Flugzeugträgergruppe vor den Gewässern der Koreanischen Halbinsel erwartet.

Das Außenministerium Nordkoreas hatte Trump am vergangenen Freitag in einer Mitteilung vorgeworfen, die Region mit der Entsendung der Schiffe in „eine extrem gefährliche Phase“ zu bringen. Nordkorea sei bereit, auf jegliche Bedrohungen der USA zu reagieren. Das Land würde in einem Nuklearkrieg eigene Atomschläge verüben und den „todesverachtenden Kampf gegen die US-Imperialisten“ gewinnen.

Unter der Regierung Kim Jong Uns hat Nordkorea das jahrzehntealte Ziel, Nuklearwaffen zu besitzen, massiv vorangetrieben. Dabei soll die Fähigkeit erlangt werden, einen Atomsprengkopf auf eine ballistische Langstreckenrakete zu setzen, mit welcher auch das Festland der USA erreichbar ist.

Im März berichteten Staatsmedien, dass das Land einen erfolgreichen Test eines neuen Raketenantriebs ausgeführt habe. Die Welt werde bald Zeuge dessen werden, welche Bedeutung der Sieg dieses Tages habe, wurde Kim zitiert.