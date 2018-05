 Nordkorea-Gipfel: Treffen zwischen US-Präsident Trump und Kim Jong Un findet am 12. Juni statt

Gipfel zwischen USA und Nordkorea: US-Präsident Trump verkündete auf Twitter Zeit und Ort des Treffens mit Kim Jong Un.

Der US-Präsident trifft Nordkoreas Machthaber im Juni. (Foto: AFP) Donald Trump

Das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un soll am 12. Juni stattfinden. Als Ort sei Singapur ausgewählt worden, twitterte Trump am Donnerstag. „Wir werden beide versuchen, es zu etwas Besonderem für den Weltfrieden zu machen!“

„Wir haben ein Datum, wir haben einen Ort“, hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg den Präsidenten bereits vor knapp einer Woche zitiert. Ziel seiner Gespräche mit Kim Jong Un sei hauptsächlich die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Der Präsident räumte aber ein, dass das Ergebnis schwer vorherzusagen sei. Der Abzug der in Südkorea stationierten US-Truppen wären aber kein Thema. Jedoch würde Trump selbst daran gelegen sein, das Geld für die Militärs vor Ort einzusparen, heißt es weiter.

Am Mittwoch hatte Nordkorea drei US-Bürger freigelassen, die in dem abgeschotteten Land festgehalten worden waren. US-Präsident Donald Trump schrieb am Mittwoch auf Twitter, die „drei Gentlemen“, die jeder so gerne treffen wolle, seien mit Außenminister Mike Pompeo auf dem Weg aus Nordkorea.

Der Schritt galt als Geste des guten Willens aus Pjöngjang vor dem geplanten Treffen. Bei den Freigelassenen handelt es sich um Kim Dong Chul, Tony Kim und Kim Hak Song. Ihre Festnahmen hatten für neue Probleme in den ohnehin angespannten Beziehungen zwischen beiden Ländern gesorgt.

