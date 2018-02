 Nordkorea: Kim Jong Uns Schwester reist zu olympischen Winterspielen

Hoher Besuch: Die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, Kim Yo Jong, wird Teil der nordkoreanischen Abordnung zu den olympischen Winterspielen sein. Yo Jong gewinnt in der Diktatur immer mehr Einfluss.

Die dreißigjährige ist die Direktorin des nordkoreanischen Ministeriums für Propaganda und Agitation und seit 2016 Teil des Zentralkomitees. (Foto: Reuters) Kim Yo Jong

SeoulZu der nordkoreanischen Delegation bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang wird nach südkoreanischen Angaben auch die Schwester von Staatschef Kim Jong Un, Kim Yo Jong, gehören. Diese Information habe Pjöngjang weitergeleitet, teilte das Ministerium für die Vereinigung Koreas in Seoul am Mittwoch mit. Geleitet werde die Delegation vom Vorsitzenden des Präsidiums der Obersten Volksversammlung Nordkoreas, Kim Yon Nam.

Die Spiele beginnen am Freitag; Seoul hat mitgeteilt, dass dann auch die nordkoreanische Delegation in Pyeongchang erwartet wird. Kim Yo Jong ist von ihrem Bruder im vergangenen Jahr auf einen nach Einschätzung von Analysten einflussreicheren Posten befördert worden. Seit 2016 gehört sie dem Zentralkomitee der kommunistischen Arbeiterpartei an. Es wäre der erste Besuch eines Mitglieds der nordkoreanischen Herrscherfamilie seit dem Koreakrieg, der 1953 endete.

Papst Franziskus lobte im Zuge dieser Annäherung Nord- und Südkorea für deren geplante gemeinsame Eishockey-Frauenmannschaft bei den Olympischen Spielen. Dies zeige, dass Konflikte friedlich durch Dialog und gegenseitigen Respekt gelöst werden könnten, sagte er bei seiner wöchentlichen Generalaudienz.