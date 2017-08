 Nordkorea-Konflikt: Chinas Präsident Xi mahnt Trump zu Zurückhaltung

PekingIn der Krise mit Nordkorea hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump zu Zurückhaltung aufgerufen. Die betreffenden Parteien sollten Bemerkungen und Aktionen vermeiden, die zu einer Eskalation der Spannungen auf der koreanischen Halbinsel führen könnten, sagte Xi Jinping nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua vom Samstag in dem Telefonat. Er fügte hinzu, dass China bereit sei, mit den USA zusammenzuarbeiten, um die Probleme „angemessen zu lösen“. Das Weiße Haus erklärte, beide Präsidenten seien sich einig gewesen, dass Nordkorea sein „provokatives und eskalierendes Verhalten“ beenden müsse.

Das Chinesische Zentralfernsehen zitierte Xi mit den Worten, sowohl Peking als auch Washington seien an einer Entnuklearisierung der Halbinsel interessiert. Gegenwärtig müssten die beteiligten Parteien aber Zurückhaltung in Worten und Taten üben, erklärte Xi demnach.

Das Telefongespräch folgte auf scharfe Äußerungen von Trump, der Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un mit „Feuer und Wut“ gedroht und ihn zuletzt am Freitag gewarnt hatte, dass die USA militärisch jederzeit „voll einsätzfähig“ seien. Nordkorea hatte im Gegenzug erklärt, sich darauf vorzubereiten, Raketen in Richtung der US-Pazifikinsel Guam abzuschießen. Durch die jüngsten nordkoreanischen Tests mit Interkontinentalraketen und die Sorge über unerwartet schnelle Fortschritte Nordkoreas bei der Entwicklung von Atomsprengköpfen hatten sich die Spannungen deutlich verschärft.

Das US-Atomwaffenarsenal Grundsatz Grundsatz der US-Streitkräfte ist es, Atomwaffen aus der Luft (Flugzeuge), vom Wasser (U-Boote) und vom Land einsetzen zu können.

Sprengköpfe Derzeit verfügen die USA über rund 1750 nukleare Sprengköpfe, in Flugzeugen, U-Booten und auf Interkontinental-Raketen. 180 Sprengköpfe sind nach Angaben der Arms Control Association in fünf europäischen Ländern stationiert.

Inaktive Sprengköpfe Darüber hinaus verfügen die USA über ein Lager von rund 4000 Sprengköpfen, die in Reserve stehen, aber teils nicht oder noch nicht zur militärischen Nutzung aktiviert sind. Ferner sind 2000 Sprengköpfe ausrangiert, die in Teilen theoretisch noch nutzbar wären.

Kosten Die Erneuerung alter Systeme frisst sechs Prozent des Verteidigungshaushalts auf. Bisher wurden nur 3,5 Prozent des Budgets für die Nuklear-Abschreckung ausgegeben. Allein für das nächste Jahr hat Trump 10,2 Milliarden Dollar für diesen Zweck angefordert.

Lebensdauer Die eigentlich auf 20 Jahre angelegte Lebensdauer einiger Atomwaffen wurde als Teil des Erneuerungsprogrammes auf 60 Jahre ausgedehnt.

Zuvor hatte Trump Nordkorea erneut vor Drohgebärden oder militärischen Handlungen gewarnt. Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un „wird es schnell bereuen“, wenn er weitere Drohungen gegen das US-Außengebiet Guam, jegliches andere US-Territorium oder Verbündete der Vereinigten Staaten ausspreche oder diese angreife, sagte Trump am Freitag in seinem Golfclub in Bedminster im Staat New Jersey.

In einem Telefonat mit dem Gouverneur Guams, Eddie Calvo, versicherte Trump, dass die Insel sicher sei und die USA zu Tausend Prozent hinter Guam stehe. Bereits bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Außenminister Rex Tillerson und der US-Botschafterin an die Vereinten Nationen, Nikki Haley, hatte Trump gesagt, dass alle Bewohner Guams „sehr sicher“ sein würden. „Glauben Sie mir.“ Er fügte hinzu, falls Guam irgendetwas passieren sollte, sei Nordkorea in „großen, großen Schwierigkeiten“.

Trotz der immer hitzigeren Rhetorik im Konflikt mit Nordkorea hoffe er, dass alles gut gehe, so Trump. Auf die direkte Frage, ob die USA in den Krieg ziehen würden, sagte er an die Reporter gewandt: „Ich denke, Sie kennen die Antwort darauf.“

Zehnmillionen von Amerikanern unterstützten seine Haltung gegenüber der atomaren Bedrohung durch Nordkorea, hatte Trump zuvor erklärt. „Endlich haben wir einen Präsidenten, der sich für unsere Nation einsetzt und für unsere Freunde und unsere Verbündeten einsetzt“, sagte er. Seine Kritiker beschwerten sich nur über seine Rhetorik, weil er sie ausgesprochen habe. Würde „jemand anderes“ Drohungen in Richtung Kim schicken, würde das als „ein großartiges Statement“ willkommen geheißen, so der Präsident.

In Richtung Berlin sagte Trump, Bundeskanzlerin Angela Merkel spreche beim Thema Nordkorea nicht für die USA. Merkel hatte gesagt, dass Trumps provokative Warnungen an Nordkorea die falsche Antwort seien. Trump kündigte an, noch am Freitag mit Chinas Präsidenten Xi Jinping über den Nordkorea-Konflikt sprechen zu wollen. Er werde den chinesischen Regierungschef anrufen, so Trump. Der US-Präsident hatte in der Vergangenheit China zur Mithilfe aufgefordert und der Volksrepublik mangelndes Handeln vorgeworfen.