TokioSein Feuer-und-Wut-Ausbruch liegt zwei Tage zurück, da gibt es von US-Präsident Donald Trump vor laufender Kamera eine Manöverkritik. Er fragt seine Kritiker, ob die kurze Erklärung gegen Nordkoreas Atomprogramm zu hart gewesen sei, um prompt seine persönliche Schlussfolgerung zu präsentieren. „Vielleicht war sie nicht hart genug.“ Dementsprechend erhöht der US-Präsident den Einsatz im verbalen Schlagabtausch mit Nordkoreas Führer Kim Jong-Un noch einmal.

Mit neuen Worten warnte er Nordkoreas Führer Kim Jong Un, wie von Nordkoreas Nachrichtenagentur KCNA angekündigt, eine Raketensalve auf die Umgebung der Pazifikinsel Guam abzufeuern, die zu den USA gehört. „Wir bereiten uns auf eine Menge verschiedener Optionen vor“, sagte Trump nach einem Sicherheitsbriefing. „Wenn er etwas in Guam unternimmt, dann wird es ein Ereignis sein, wie es noch niemand zuvor gesehen hat, was in Nordkorea passiert.“

Das bemerkenswerteste an Trumps neuer martialischer Erklärung war allerdings, sie keine spontaner Wutausbruch, sondern Teil einer konzertierten Aktion zu sein schien. Denn nun versuchte auch US-Verteidigungsminister Jim Mattis in der Presseerklärung NR-286-17 die Nordkoreaner oberlehrerhaft mit einer Mischung aus Belehrung und Androhung der Rute auf Linie zu bringen.

Welche Sanktionen der UN-Sicherheitsrat gegen Nordkorea verhängte Erster Atomtest Oktober 2006: Der Sicherheitsrat verhängt ein Handelsembargo für alle Waren, die mit dem nordkoreanischen Raketen- und Nuklearprogramm zu tun haben könnten. Auch schwere konventionelle Waffen und Luxusgüter dürfen nicht mehr ein- und ausgeführt werden.

Zweiter Atomtest Mai 2009: Der Rat verschärft seine Sanktionen: Unter anderem soll Fracht nach Nordkorea stärker auf verbotene Waffenlieferungen kontrolliert werden. Zudem soll Pjöngjang keine Investitionsmittel oder Darlehen mehr von der internationalen Gemeinschaft erhalten - es sei denn, sie kämen der Bevölkerung in Form von humanitärer oder Entwicklungshilfe zugute.

Raketenstart Dezember 2012: Mehrere ranghohe Mitarbeiter der an dem Start beteiligten Unternehmen dürfen nicht mehr ins Ausland reisen. Ihre Auslandskonten und die ihrer Unternehmen werden eingefroren.

Dritter Atomtest Februar 2013: Die neue Resolution richtet sich gezielt gegen Diplomaten des Regimes. Zudem dürfen viele Luxusgüter nicht mehr nach Nordkorea exportiert werden. Bestehende Sanktionen wie Reiseverbote und Kontensperrungen werden verschärft.

Vierter Atomtest Januar 2016: Die darauf folgende Resolution 2270 sieht unter anderem Kontrollen aller Frachter von und nach Nordkorea sowie ein Verkaufsverbot von Handfeuerwaffen vor. Zu den Maßnahmen gehört auch ein Exportverbot für bestimmte Bodenschätze.

Fünfter Atomtest September 2016: Der Sicherheitsrat verhängt Exportverbote für Kupfer, Nickel, Silber und Zink. Die Ausfuhr von Kohle und Eisen ist nur noch erlaubt, um der „Existenzsicherung“ der nordkoreanischen Bevölkerung zu dienen. Hinzu kommen weitere Reiseverbote und das Einfrieren weiterer Vermögen.

Neuer Raketentest Der UN-Sicherheitsrat verschärft seine Sanktionen, nachdem Nordkorea am 28. Juli trotz aller Verbote des Sicherheitsrates eine Interkontinentalrakete getestet hat, die nach Berechnungen von Experten eine theoretische Reichweite von rund 10.000 Kilometern hätte und damit das Festland der USA treffen könnte. Die neuen Strafmaßnahmen verbieten der Regierung in Pjöngjang die Ausfuhr von Kohle, Eisen, Blei und Fisch, um die Exporteinnahmen von bisher drei Milliarden Dollar jährlich um ein Drittel zu kappen. Auch Joint-Ventures mit Nordkorea sind künftig verboten.

Kim Jong-Un forderte er – wohlgemerkt ohne Kims Titel zu nennen – auf, dass er sich die Beschlüsse des UN-Sicherheitsrats zu Herzen nehmen solle. Die DVRK (Demokratische Volksrepublik Korea) „muss“ aufhören sich selbst zu isolieren und ihr Streben nach Atomwaffen beenden. Und sie „soll“ jegliche Erwägung von Aktionen beenden, die zum Ende ihres Regimes und der Zerstörung ihrer Bevölkerung führen würden.

Danach wiederholte er noch einmal, was Kim sicher auch schon weiß: „Während unser Außenministerium alle Anstrengungen unternimmt, diese globale Gefahr durch diplomatische Mittel zu lösen, muss angemerkt werden, dass die kombinierten Streitkräfte der Alliierten nun die präzisesten, am besten eingeübten und robustesten defensiven und offensiven Fähigkeiten auf der Welt besitzen.“ Alle Aktionen des DVRK-Regimes würden massiv übertroffen, es würde jedes Wettrüsten und jeden Konflikt verlieren.

Ob diese Erklärungen Kim und seine Generäle zur Einkehr bewegen, bleibt abzuwarten. Der herablassende Tonfall ist jedenfalls nicht dazu angetan, die stolzen Nordkoreaner zu beschwichtigen. Vielleicht ist das allerdings auch gar nicht beabsichtigt. Einige Analysten glauben, dass die Trump-Regierung durch einen zweigleisigen Ansatz aus Gesprächsangeboten und Drohgebärden vor allem China dazu bringen will, die härteren UN-Sanktionen auch wirklich umzusetzen.

Allerdings sei Trumps Ansatz gefährlich, warnt die frühere Sicherheitsberaterin von US-Präsident Barack Obama, Susan Rice, in einem Gastbeitrag in der New York Times. Bombastische Rhetorik von Kim sei nichts Neues, schreibt Rice, die auch UN-Botschafterin der USA war und die Nordkorea-Frage damit genau kennt. Aber die Bereitschaft Trumps, mit eigenem Bombast zu antworten, addiere einen gefährlichen Faktor zur Gleichung.

Entweder stoße Trump lehre Drohungen über einen Atomkrieg aus, was die Glaubwürdigkeit und Abschreckung der USA weiter untergraben würde. Oder er beabsichtige wirklich Krieg zu führen, wenn Kim sich erneut provokant verhalte. „Das erste Szenario ist eine Torheit, aber eine Entscheidung der USA, in Abwesenheit einer imminenten Bedrohung einen Präventivkrieg auf der koreanischen Halbinsel zu beginnen, wäre Wahnsinn“, warnte Rice.