 Nordkorea-Konflikt: Das Raketen-Arsenal des Kim Jong-Un

Nordkorea prüft nach eigenen Angaben einen militärischen Schlag gegen Guam im Westpazifik. Die Streitkräfte zögen eine solche Attacke „auf Guam ernsthaft in Erwägung“, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch. Der Plan zum Angriff könne „jederzeit“ ausgeführt werden, sobald Machthaber Kim Jong-Un die Entscheidung dazu treffe, sagte ein Militärsprecher. Die USA sollten ihre „rücksichtslosen militärischen Provokationen“ unterlassen, so dass man nicht „gezwungen“ sei, eine „unvermeidliche militärische Entscheidung“ zu treffen.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump hat den gefährlichen Konflikt mit Nordkorea durch seine Drohung mit „Feuer, Wut und Macht“ weiter angefacht. Mit der extremen Wortwahl US-Präsidenten wächst die Sorge, dass sich beide Kontrahenten weiter aufschaukeln. Beobachtern in Seoul fiel auf, dass die Drohung Nordkoreas mit einem Angriff auf die Pazifikinsel Guam zumindest gemessen an der üblichen, wilden Kriegspropaganda fast differenziert wirkte.

Die Drohung war auch keineswegs neu und schon früher ähnlich geäußert worden. Das US-Außengebiet liegt rund 3400 Kilometer von der Koreanischen Halbinsel entfernt. Experten nehmen an, dass Pjöngjang im Besitz mehrerer Raketen ist, die Guam potenziell erreichen könnten. Unklar ist jedoch, ob die Raketen in Guam auch tatsächlich Schaden anrichten könnten. Ein Überblick über Raketentypen, die möglicherweise fähig sind, die Insel zu erreichen.

Hwasong-12

Das nordkoreanische Militär erklärte am Mittwoch, dass es einen Angriff auf Guam prüfe, bei dem die Insel in „Feuer gehüllt“ werden sollte. Dafür wolle die Armee die ballistische Mittelstreckenrakete Hwasong-12 verwenden, die Nordkorea erstmals im Mai dieses Jahres erfolgreich getestet hatte. Die Rakete wird mit Flüssigtreibstoff betrieben und kann von mobilen Bodenstationen abgeschossen werden. Nordkorea hatte in der Vergangenheit bereits gedroht, mit einer Rakete dieses Typs Alaska oder Hawaii erreichen zu können. Flugdaten des Tests im Mai legten nahe, dass die Hwasong-12 zwischen 4000 und 7000 Kilometer weit fliegen könnte. Im Juli testete Nordkorea dann die Hwasong-14, eine interkontinentale ballistische Rakete. Experten nehmen an, dass ein Großteil des US-Festlandes in Reichweite dieser Raketen liegt, wenn das System ausgereift ist.

Musudan

Analysten sagen, die mit Flüssigtreibstoff betriebene Rakete hat das Potenzial, bis zu 3500 Kilometern weit zu fliegen – was einen großen Teil Asiens und Inseln im Pazifik zu Zielen machen könnte. Nordkorea scheiterte mit mehreren Starts des Raketentyps, bevor im Juni vergangenen Jahres ein erfolgreicher Abschuss gelang. Zuvor war die Rakete jedoch bereits bei Militärparaden präsentiert worden. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jon Un sagte damals, seine Nation sei fähig, die Pazifik-Einsätze der Amerikaner anzugreifen.

Pukguksong-2

Die ballistische Mittelstreckenrakete befindet sich derzeit in Entwicklung. Im Februar dieses Jahres war der mit Festbrennstoff betriebene Raketentyp erstmals erfolgreich getestet worden. Drei Monate später gab Pjöngjang bekannt, dass die Land-Variante der eigentlich von U-Booten abgeschossenen Rakete so weit ausgereift sei, dass sie nach einem weiteren erfolgreichen Start in Massenproduktion gehen könnte. Experten sagen, dass die militärischen Fähigkeiten Nordkoreas mit der Pukguksong-12 gestiegen seien, weil Raketen, die festen Brennstoff nutzen, schneller und geheimer abgeschossen werden können als die mit Flüssigbrennstoff. Diese müssen vor dem Abschuss aufgefüllt und per Lkw transportiert werden, was möglicherweise von Überwachungssatelliten registriert werden könnte.

Welche Sanktionen der UN-Sicherheitsrat gegen Nordkorea verhängte Erster Atomtest Oktober 2006: Der Sicherheitsrat verhängt ein Handelsembargo für alle Waren, die mit dem nordkoreanischen Raketen- und Nuklearprogramm zu tun haben könnten. Auch schwere konventionelle Waffen und Luxusgüter dürfen nicht mehr ein- und ausgeführt werden.

Zweiter Atomtest Mai 2009: Der Rat verschärft seine Sanktionen: Unter anderem soll Fracht nach Nordkorea stärker auf verbotene Waffenlieferungen kontrolliert werden. Zudem soll Pjöngjang keine Investitionsmittel oder Darlehen mehr von der internationalen Gemeinschaft erhalten - es sei denn, sie kämen der Bevölkerung in Form von humanitärer oder Entwicklungshilfe zugute.

Raketenstart Dezember 2012: Mehrere ranghohe Mitarbeiter der an dem Start beteiligten Unternehmen dürfen nicht mehr ins Ausland reisen. Ihre Auslandskonten und die ihrer Unternehmen werden eingefroren.

Dritter Atomtest Februar 2013: Die neue Resolution richtet sich gezielt gegen Diplomaten des Regimes. Zudem dürfen viele Luxusgüter nicht mehr nach Nordkorea exportiert werden. Bestehende Sanktionen wie Reiseverbote und Kontensperrungen werden verschärft.

Vierter Atomtest Januar 2016: Die darauf folgende Resolution 2270 sieht unter anderem Kontrollen aller Frachter von und nach Nordkorea sowie ein Verkaufsverbot von Handfeuerwaffen vor. Zu den Maßnahmen gehört auch ein Exportverbot für bestimmte Bodenschätze.

Fünfter Atomtest September 2016: Der Sicherheitsrat verhängt Exportverbote für Kupfer, Nickel, Silber und Zink. Die Ausfuhr von Kohle und Eisen ist nur noch erlaubt, um der „Existenzsicherung“ der nordkoreanischen Bevölkerung zu dienen. Hinzu kommen weitere Reiseverbote und das Einfrieren weiterer Vermögen.

Neuer Raketentest Der UN-Sicherheitsrat verschärft seine Sanktionen, nachdem Nordkorea am 28. Juli trotz aller Verbote des Sicherheitsrates eine Interkontinentalrakete getestet hat, die nach Berechnungen von Experten eine theoretische Reichweite von rund 10.000 Kilometern hätte und damit das Festland der USA treffen könnte. Die neuen Strafmaßnahmen verbieten der Regierung in Pjöngjang die Ausfuhr von Kohle, Eisen, Blei und Fisch, um die Exporteinnahmen von bisher drei Milliarden Dollar jährlich um ein Drittel zu kappen. Auch Joint-Ventures mit Nordkorea sind künftig verboten.

Nordkorea nennt die Pukguksong-12 eine „strategische Mittel- bis Langstreckenrakete“, den gleichen Begriff nutzt es auch für die Hwasong-12. Einige südkoreanische Experten sagen, die Rakete sei fähig, Guam zu erreichen. Mitarbeiter des südkoreanischen Verteidigungsministerium erklärten nach dem Test der Rakete im Mai jedoch, dass die Reichweite bei etwa 2000 Kilometern läge, was genug sei, um US-Stützpunkte in Japan zu erreichen, nicht aber Guam.