 Nordkorea-Konflikt: „Feuer und Zorn“-Warnung war laut Trump wohl nicht genug

Donald Trump In Bezug auf seine Drohungen in Richtung Nordkorea weicht er keinen Schritt zurück. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot)

BridgewaterUS-Präsident Donald Trump hat eine neue Drohgebärde in Richtung Nordkorea losgelassen. „Nordkorea kriegt besser die Kurve oder sie werden in Schwierigkeiten sein, wie es wenige Nationen jemals gewesen sind“, sagte Trump am Donnerstag in seinem Golfclub im US-Staat New Jersey. Zu seiner „Feuer und Zorn“-Warnung in Richtung Pjöngjang sagte er, vielleicht sei diese Aussage nicht hart genug gewesen.

Der Präsident weilt seit einigen Tagen in seinem Golfclub. Er sprach kurz mit Reportern, ehe ein Sicherheits-Briefing mit seinen Topberatern anstand.

Der Konflikt zwischen den USA und Nordkorea hatte sich zuvor am Donnerstag weiter hochgeschaukelt. Das nordkoreanische Militär erklärte, ein Angriff auf das US-Außengebiet Guam könnte bereits innerhalb einer Woche von Staatschef Kim Jong Un angeordnet werden. Die angedrohten Raketen sollten zwar nicht die westpazifische Insel selbst treffen, sondern im Meer einschlagen. Es wäre aber dennoch der bisher provokativste Raketeneinsatz Nordkoreas. Japan und Südkorea versprachen für einen solchen Fall Vergeltung.

Welche Sanktionen der UN-Sicherheitsrat gegen Nordkorea verhängte Erster Atomtest Oktober 2006: Der Sicherheitsrat verhängt ein Handelsembargo für alle Waren, die mit dem nordkoreanischen Raketen- und Nuklearprogramm zu tun haben könnten. Auch schwere konventionelle Waffen und Luxusgüter dürfen nicht mehr ein- und ausgeführt werden.

Zweiter Atomtest Mai 2009: Der Rat verschärft seine Sanktionen: Unter anderem soll Fracht nach Nordkorea stärker auf verbotene Waffenlieferungen kontrolliert werden. Zudem soll Pjöngjang keine Investitionsmittel oder Darlehen mehr von der internationalen Gemeinschaft erhalten - es sei denn, sie kämen der Bevölkerung in Form von humanitärer oder Entwicklungshilfe zugute.

Raketenstart Dezember 2012: Mehrere ranghohe Mitarbeiter der an dem Start beteiligten Unternehmen dürfen nicht mehr ins Ausland reisen. Ihre Auslandskonten und die ihrer Unternehmen werden eingefroren.

Dritter Atomtest Februar 2013: Die neue Resolution richtet sich gezielt gegen Diplomaten des Regimes. Zudem dürfen viele Luxusgüter nicht mehr nach Nordkorea exportiert werden. Bestehende Sanktionen wie Reiseverbote und Kontensperrungen werden verschärft.

Vierter Atomtest Januar 2016: Die darauf folgende Resolution 2270 sieht unter anderem Kontrollen aller Frachter von und nach Nordkorea sowie ein Verkaufsverbot von Handfeuerwaffen vor. Zu den Maßnahmen gehört auch ein Exportverbot für bestimmte Bodenschätze.

Fünfter Atomtest September 2016: Der Sicherheitsrat verhängt Exportverbote für Kupfer, Nickel, Silber und Zink. Die Ausfuhr von Kohle und Eisen ist nur noch erlaubt, um der „Existenzsicherung“ der nordkoreanischen Bevölkerung zu dienen. Hinzu kommen weitere Reiseverbote und das Einfrieren weiterer Vermögen.

Neuer Raketentest Der UN-Sicherheitsrat verschärft seine Sanktionen, nachdem Nordkorea am 28. Juli trotz aller Verbote des Sicherheitsrates eine Interkontinentalrakete getestet hat, die nach Berechnungen von Experten eine theoretische Reichweite von rund 10.000 Kilometern hätte und damit das Festland der USA treffen könnte. Die neuen Strafmaßnahmen verbieten der Regierung in Pjöngjang die Ausfuhr von Kohle, Eisen, Blei und Fisch, um die Exporteinnahmen von bisher drei Milliarden Dollar jährlich um ein Drittel zu kappen. Auch Joint-Ventures mit Nordkorea sind künftig verboten.

In einer Mitteilung, die das nordkoreanische Militär am Donnerstag über die staatliche Nachrichtenagentur KCNA verbreitete, hieß es, der Plan, vier Raketen vom Typ Hwasong-12 Richtung Guam abzufeuern, sei beinahe fertiggestellt. Demnach sollen die Raketen über Japan hinwegfliegen und 30 bis 40 Kilometer vor der Küste Guams im Meer einschlagen. Ob es tatsächlich dazu komme, sei aber eine Entscheidung Kims.

Die Tatsache, dass der vorgestellte Plan so spezifisch ist, deutet darauf hin, dass Nordkorea tatsächlich einen Raketenstart vorbereitet. Die Raketen würden die japanischen Präfekturen Shimane, Hiroshima und Koichi überfliegen und nach 1065 Sekunden vor der Küste Guams einschlagen, hieß es.

Sollte Nordkorea diesen Drohungen auch tatsächlich Taten folgen lassen, würden die USA mit Sicherheit versuchen, die Raketen abzufangen. Der Konflikt würde damit eine bisher nie da gewesene Eskalationsstufe erreichen.

Viele Beobachter vermuten hinter der Drohung lediglich einen weiteren rhetorischen Konter der Regierung in Pjöngjang, nachdem ihr Trump martialisch mit „Feuer und Zorn“ gedroht und die Fähigkeit seines Atomwaffenarsenals herausgestellt hatte.

Für den Fall, dass der Norden den Angriff aber tatsächlich durchziehen sollte, drohte die Regierung in Südkorea mit harten Konsequenzen. Der japanische Verteidigungsminister Itsunori Onodera kündigte an, ebenfalls auf Seiten der USA einzugreifen, weil bei einem solchen Angriff auch die Existenz Japans bedroht sei.

Guam liegt Schätzungen zufolge gerade noch in Reichweite der Hwasong-12-Raketen, die Nordkorea bei einer Militärparade im April erstmals öffentlich präsentiert hatte. Sie kann von mobilen Rampen abgefeuert werden, was es schwierig macht, sie noch am Boden zu zerstören. Ein Abschuss während des Fluges nach Guam ist nicht nur schwierig, weil es gleich vier Raketen abzufangen gälte. Er birgt auch die Gefahr, dass der Norden den Einsatz der Abwehrwaffen als Angriff der USA interpretieren und seinerseits noch Städte wie Tokio oder Seoul angreifen könnte.

Die Kriegsrhetorik im Streit mit Pjöngjang hatte dramatisch zugenommen, nachdem der UN-Sicherheitsrat am Samstag einstimmig neue Sanktionen gegen Nordkorea beschlossen hatte. Die EU kündigte am Donnerstag an, dass sie diese Strafmaßnahmen nun umgesetzt habe. Unter anderem betreffen die Maßnahmen neun Einzelpersonen aus Nordkorea und Institutionen wie die staatliche Außenhandelsbank.