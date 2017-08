 Nordkorea-Konflikt: Gabriel warnt vor Gewaltspirale und kritisiert Trump

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Außenminister Sigmar Gabriel

BerlinBundesaußenminister Sigmar Gabriel warnt vor einer weiteren Zuspitzung des Nordkorea-Konflikts. Die USA und Südkorea sollten ihr bevorstehendes gemeinsames Militärmanöver "so wenig provokativ wie möglich" abhalten, forderte der SPD-Politiker in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit den Zeitungen des "RedaktionsNetzwerks Deutschland" (RND). Das Manöver könne "dazu führen, dass Nordkorea die Gelegenheit zu neuen Provokationen nutzt, zum Beispiel, um eine Mittelstreckenrakete auf Guam abzufeuern". Daraus könne sich ganz schnell eine weitere "Spirale der Gewalt" entwickeln.

China und Russland hatten kürzlich vorgeschlagen, dass die USA und Südkorea zur Entspannung des Konflikts auf großangelegte Militärübungen vorerst verzichten. Nordkorea soll dafür weitere Raketentest auf Eis legen. Das Verteidigungsministerium in Washington erklärte allerdings, von Plänen für das alljährliche gemeinsame Militärmanöver mit Südkorea nicht abzurücken. Es soll wie vorgesehen am 21. August beginnen.

Gabriel sagte, parallel zur unauffälligen Gestaltung des Militärmanövers müssten China und Russland den Druck auf Nordkorea erhöhen. Es könne nicht im Interesse Chinas sein, dass seine Nachbarstaaten sich mit Atomwaffen ausrüsteten, "um sich gegen den Wahnsinn Nordkoreas zu schützen". Am Ende stünden sich dann immer mehr Atommächte waffenstarrend gegenüber. "Das bedroht dann nicht nur Südostasien, sondern die ganze Welt. Auch uns in Europa."

Das US-Atomwaffenarsenal Grundsatz Grundsatz der US-Streitkräfte ist es, Atomwaffen aus der Luft (Flugzeuge), vom Wasser (U-Boote) und vom Land einsetzen zu können.

Sprengköpfe Derzeit verfügen die USA über rund 1750 nukleare Sprengköpfe, in Flugzeugen, U-Booten und auf Interkontinental-Raketen. 180 Sprengköpfe sind nach Angaben der Arms Control Association in fünf europäischen Ländern stationiert.

Inaktive Sprengköpfe Darüber hinaus verfügen die USA über ein Lager von rund 4000 Sprengköpfen, die in Reserve stehen, aber teils nicht oder noch nicht zur militärischen Nutzung aktiviert sind. Ferner sind 2000 Sprengköpfe ausrangiert, die in Teilen theoretisch noch nutzbar wären.

Kosten Die Erneuerung alter Systeme frisst sechs Prozent des Verteidigungshaushalts auf. Bisher wurden nur 3,5 Prozent des Budgets für die Nuklear-Abschreckung ausgegeben. Allein für das nächste Jahr hat Trump 10,2 Milliarden Dollar für diesen Zweck angefordert.

Lebensdauer Die eigentlich auf 20 Jahre angelegte Lebensdauer einiger Atomwaffen wurde als Teil des Erneuerungsprogrammes auf 60 Jahre ausgedehnt.

Zuallererst sei natürlich der nordkoreanische Diktator verantwortlich für die Zuspitzung der Krise, sagte der Bundesaußenminister. Aber es sei "die falsche Reaktion" des US-Präsidenten, "vom eigenen Golfclub heraus das Inferno zu beschwören". Trump mache Urlaub und "redet nebenbei mal eben über Höllenfeuer und Wut", kritisierte Gabriel. "Ich gebe offen zu: diese Verantwortungslosigkeit macht fassungslos." Mit Trump werde "die internationale Rechtsordnung infrage gestellt". Und in dieses Vakuum "werden immer mehr Diktaturen stoßen".