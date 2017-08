 Nordkorea-Konflikt: Kims Testrakete fliegt über Japan hinweg

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

TokioDie Bewohner Nordjapans wurden am Dienstagmorgen von einem Raketenalarm auf ihren Handys geweckt. Um etwa sechs Uhr morgens löste die Regierung das J-Alert-Programm in den nördlichen Präfekturen aus, das die Bevölkerung betroffener Regionen vor anfliegenden Raketen warnt. Denn Nordkorea hatte seine Provokationen mal wieder eskaliert.

Um 5.58 Uhr morgens schoss eine Artillerieeinheit eine Mittelstreckenrakete über Japan ab. Nach Informationen der japanischen Regierung überflog sie die Insel Hokaido in mehreren hundert Kilometern Höhe und stürzte 1180 Kilometer von Kap Erimo entfernt in den Pazifik. Im Flug zerbrach sie offenbar in drei Teile.

Japans Regierung reagierte mit harschen Worten. Der Raketentest stelle „eine beispiellos ernste und schwere Bedrohung für Japans Sicherheit dar“, sagte Japans Kabinettamtschef Yoshihide Suga am frühen Morgen in Tokio auf einer Pressekonferenz. Der Test sei eine „problematische, gefährliche Handlung“. Japan werde daher eng mit den USA und Südkorea zusammenarbeiten, um Nordkorea zu antworten.

Südkoreas Regierung verurteilte die „weitere Provokation“ auf das Schärfste und forderte den Norden auf, schnell an den Verhandlungstisch zu kommen. Außenministerin Kang Kyung-wha kündigte darüber hinaus Telefongespräche mit US-Außenminister Rex Tillerson und möglicherweise ihrem japanischen Kollegen Taro Kono an.

Nordkorea feuert Testrakete ab Zwei Passanten blicken auf einem Bildschirm, auf dem die Flugstrecke der nordkoreanischen Mittelstreckenrakete zu sehen ist. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot)

Die große Frage bleibt, was genau die USA und ihre Verbündeten unternehmen werden. Denn Nordkoreas Raketenstart „war sorgfältig kalibriert, um Ärger auszulösen, aber eine militärische Antwort zu vermeiden“, meint der Nordkorea-Experte Christopher Green, Berater des Thinktanks Crisis Group.

Tatsächlich ist der Überflug nicht mal ohne Beispiel. Zuletzt hatte Nordkorea 2009 eine Taepodong-Mittelstreckenrakete über die japanischen Inseln gefeuert, ohne das Japan oder die USA viel hätten unternehmen wollen. Dennoch liegt Japans Kabinettsamtschef Suga mit seiner Warnung nicht ganz falsch. Unbestritten ist die Lage deutlich ernster als vor acht Jahren.

Viele Experten warnen sogar, dass das Unsagbare denkbar geworden ist: ein neuer Krieg auf der koreanischen Halbinsel. Denn seit Nordkorea kurz davor steht, die USA ernsthaft mit Atomraketen bedrohen zu können, haben US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Führer Kim Jong Un den schwelenden Konflikt massiv angefacht.