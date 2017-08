Lage in Ostasien bleibt angespannt

Denn Nordkorea hat bereits demonstriert, dass seine Raketen selbst US-Basen in Japan erreichen können. In Japan wird die Bedrohung von der Regierung sogar so wichtig genommen, dass an Schulen vereinzelt Atombombenübungen durchgeführt werden. Daher lagen militärische Angriffspläne ganz unten in den Schubladen des Pentagons.

Und für den Korea-Experten Robert Kelly hat sich an dieser Lage nichts geändert. Trumps Kommentar sei „unnötig, erschreckend und unverantwortlich“, meint der Politologe an der südkoreanischen Pusan National-Universität. Nordkorea gefährde zwar die USA, aber nicht existenziell.

Außerdem ist er überzeugt, dass Nordkorea nicht die USA von sich aus mit Atomwaffen angreifen werde. Nach Einschätzung vieler Experten versucht Nordkorea zur Atommacht zu werden, um die USA von einem militärischen Sturz des Regimes abzuschrecken. Die USA müssten daher nicht so reden, meint Kelly. Man hätte gelernt, ohne Krieg mit sowjetischen, chinesischen und pakistanischen Bomben zu leben. „Wir müssen Nordkorea nicht bombardieren.“

Ob die Mahner allerdings die Oberhand behalten werden, ist offen. Denn für den politischen Berater Bremmer steht Trumps Ausbruch für eine neue Politik, die offen die US-amerikanischen Interessen über die der Verbündeten stellt. „Trumps Nordkorea-Politik ist sein deutlichstes Beispiel der America-First-Politik“, twitterte Bremmer. „Es ist ganz sicher nicht Südkorea zuerst.“

Der nächste wichtige Zug im hochbrisanten Bomben-Poker wird nun in Peking gespielt. China hat jetzt weniger als einen Monat Zeit, die von der Regierung mitbeschlossenen UN-Sanktionen auch wirklich umzusetzen. Dies wäre ein harter Schlag gegen Kim, denn damit würden die Einnahmen aus dem Außenhandel um eine Milliarde Dollar, also ein Drittel der Exporte, schrumpfen. Die Lage in Ostasien bleibt damit angespannt.