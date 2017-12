 Nordkorea-Krise: USA und Russland setzen diplomatische Bemühungen fort

Rex Tillerson und Sergej Lawrow Die beiden Außenminister (hier auf einem Archivbild) haben über Nordkorea und die Ukraine gesprochen. (Foto: dpa)

WashingtonUS-Außenminister Rex Tillerson und sein russischer Kollege Sergej Lawrow wollen ihre diplomatischen Bemühungen im Atomstreit mit Nordkorea fortsetzen. Darüber seien sich beide Minister in einem Telefonat am Dienstag einig gewesen, sagte eine Sprecherin des US-Außenministeriums am Mittwoch. Weder die Regierung in Washington noch die in Moskau nähmen es hin, dass Nordkorea eine Atommacht werde.

Die Außenminister hätten auch über die zunehmende Gewalt im Osten der Ukraine gesprochen, sagte die Sprecherin des US-Außenministeriums. Tillerson habe die russische Führung aufgefordert, auf eine Eindämmung der Gewalt hinzuwirken. Thema des Telefonats sei auch die Lage im Bürgerkriegsland Syrien gewesen.