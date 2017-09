Wladimir Putin Der russische Präsident fürchtet, dass härtere Sanktionen gegen Nordkorea lediglich das Leiden der Bevölkerung vergrößern, anstatt die Regierung in Pjöngjang zum Umdenken zu bewegen. (Foto: dpa)

Berlin/XiamenDie EU wird nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel am Wochenende über neuen Sanktionen gegen Nordkorea beraten. „Das ist auch dringend notwendig“, sagte Merkel am Dienstag im Bundestag. Die USA und Südkorea unterstützten diese europäische Initiative, sagte Merkel nach Telefonaten mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump und dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae. Am Wochenende ist ein EU-Außenministertreffen zu diesem Thema geplant.

Zugleich warnte Merkel vor einer militärischen Eskalation. „Hier kann es nur eine friedliche, diplomatische Lösung geben, für die wir allerdings mit allen Kräften eintreten müssen“, mahnte sie. Auch wenn Nordkorea weit von Europa entfernt sei, müsse sich die EU engagieren: „Europa hat eine wichtige Stimme in der Welt und muss diese Stimme nutzen in dieser Situation.“

Der russische Präsident Wladimir Putin zeigte sich dagegen skeptisch, dass Sanktionen etwas bewirken würden: Moskau sehe solche Maßnahmen als „nutzlos und unwirksam“ an, sagte er auf einer Pressekonferenz im chinesischen Xiamen. In Richtung Washington fügte er hinzu, es sei absurd, dass die USA erst mit einem einzigen Sanktionsgesetz gegen Russland und Nordkorea vorgingen und dann verlangten, dass der Kreml beim Verhängen von Sanktionen gegen Pjöngjang behilflich sei.



Gleichzeitig verurteilte Putin den nordkoreanischen Atomtest als Provokation und rief zu Gesprächen mit Pjöngjang auf. Er warnte vor „militärischer Hysterie“ und erklärte, dass es wichtig sei, dass niemandem mit Vernichtung gedroht werde. „Militärische Hysterie aufzupeitschen ergibt in dieser Situation absolut keinen Sinn“, sagte Putin. „Das ist eine Straße nach Nirgendwo.“

Am Montag hatte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen deutliche Worte gegen Nordkorea gefunden: Machthaber Kim Jong Un „bettelt um Krieg“, sagte Nikki Haley im UN-Sicherheitsrat. Die USA wollten niemals Krieg, auch jetzt nicht, aber die Geduld Amerikas sei nicht grenzenlos.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich danach in Telefonaten mit US-Präsident Donald Trump und mit Südkoreas Staatschef Moon Jae In für schärfere Strafmaßnahmen ausgesprochen. Die Regierung in Seoul erklärte, sie stelle sich auf weitere Raketentests des Nordens ein.