Ostasien fürchtet die Eskalation

„Der Tweet ist sicherlich nicht von unseren Verbündeten in Japan geprüft worden“, lästerte Ian Bremmer, der Chef des Sicherheitsberaters Eurasia Group, daraufhin ebenfalls über Twitter. Tatsächlich lassen die amerikanischen Drohgebärden in der Region die Alarmglocken schrillen. Denn die Regierungen wissen, dass jeder militärische Schlag gegen Nordkorea mit recht großer Wahrscheinlichkeit einen größeren Krieg auslösen kann – mit hohen Opferzahlen in Korea und auch in Japan.

Schon mit ihrer konventionellen Artillerie können Nordkoreas Militärs in den ersten Minuten nach einem US-Angriff gegen Atomanlagen oder einem Enthauptungsschlag gegen die Führung des Landes Teile von Südkoreas Hauptstadt Seoul mit seiner konventionellen Artillerie einäschern. Kurze Zeit später dürften Mittelstreckenraketen auch US-Basen in Südkorea und Japan mit konventionellen oder auch atomaren, bakteriologischen oder chemischen Sprengköpfen treffen. Japanische Experten sehen sogar ihre Hauptstadt Tokio als wahrscheinliches Ziel.

Die Sorge ist begründet. Die Führung des hochgerüsteten Landes droht seit Jahrzehnten den Feinden nukleares Fegefeuer und Auslöschung an, so auch dieses Mal. „Wir werden unsere stärksten Gegenmaßnahmen gegen die Streitkräfte der USA und ihrer Vasallen in solch unbarmherziger Weise durchführen, dass die Aggressoren nicht überleben können“, erklärte Nordkoreas Generalstab am Freitag über Nordkoreas Nachrichtenagentur.

Dementsprechend kritisch sehen die Anrainer Trumps Poker. „In der vergangenen Woche habe ich nicht einen der wichtigen koreanischen Analysten gesehen, der einen US-Luftangriff auf Nordkorea als gute Idee bezeichnen würde“, meint der Korea-Experte Robert Kelly von der Busan National Universität. Egal, ob es sich um Falken oder Tauben handelt. Und japanische Diplomaten erzählten der Nachrichtenagentur Reuters, dass Japan keinen Schlägen zustimmen wolle.