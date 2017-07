 Nordkorea: Pjöngjang hat erneut Interkontinentalrakete abgefeuert

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Nordkorea Das isolierte Land unter der Herrschaft von Kim Jong Un soll erneut eine Rakete abgefeuert haben. (Foto: dpa)

Washington/SeoulNordkorea hat nach US-Angaben abermals eine Interkontinentalrakete getestet und damit gegen UN-Resolutionen verstoßen. Das Geschoss sei innerhalb der 200-Meilen-Zone Japans ins Meer gestürzt, rund 170 Kilometer von der Insel Hokkaido entfernt, sagte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums am Freitag. Berichte über Schäden lagen zunächst nicht vor. Der Test zeige eindeutig, "dass die Bedrohung für unsere Nation ernst und real ist", sagte der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe. Sein Kabinettschef Yoshihide Suga sagte, die Rakete sei rund 45 Minuten lang geflogen. Der Test sei nicht hinnehmbar und ein klarer Verstoß gegen die UN-Resolutionen. Nach Angaben der USA und des südkoreanischen Militärs flog die Rakete mehr als 1000 Kilometer weit und erreichte eine Höhe von rund 3700 Kilometern. Sie sei weiter entwickelt als die Rakete, die Nordkorea am 4. Juli getestet habe, teilte das südkoreanische Militär mit.

Nach dessen Angaben wurde die Rakete kurz vor Mitternacht gestartet. Sie sei in der nordkoreanischen Provinz Jangang abgefeuert worden und vor der Ostküste der koreanischen Halbinsel ins Meer gestürzt. Südkoreas Präsident Moon Jae In und Abe beriefen jeweils ihren Nationalen Sicherheitsrat zu einer Sitzung ein.

Nordkorea hat wiederholt Raketen getestet und damit gegen Resolutionen der Vereinten Nationen (UN) verstoßen. UN-Sanktionen verbieten es Nordkorea, Raketen zu entwickeln oder zu testen. Dennoch hat die Führung in Pjöngjang vor allem seit Anfang vergangenen Jahres zahlreiche Raketen in bislang nie dagewesener rascher Folge getestet. Auch zwei der insgesamt fünf Atomtests fanden in diesem Zeitraum statt. Experten zufolge ist Nordkorea allerdings noch Jahre davon entfernt, eine Interkontinentalrakete mit einem atomaren Sprengkopf bestücken zu können.

Zuletzt hatte Nordkorea kurz vor dem G20-Gipfel in Hamburg mit einem Raketentest den Konflikt mit der internationalen Gemeinschaft angeheizt. Nach Angaben des Staatsfernsehens wurde am 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, erstmals eine Interkontinentalrakete erfolgreich getestet.