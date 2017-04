Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Sanktionen gelten als wahrscheinlicher

Auch in den USA herrscht keine Begeisterung. Stattdessen rufen erfahrene Experten dazu auf, Ruhe zu bewahren. Die Aussichten auf einen großen Krieg hätten die USA schon 1994 unter US-Präsident Bill Clinton vor einem Angriff gegen Nordkoreas Atomanlagen zurückschrecken lassen, erklärte beispielsweise Clintons damaliger Außenminister William Perry gerade der Los Angeles Times. Die Lage möge derzeit anders als damals sein. „Aber ich denke, die Antwort ist immer noch die gleiche“, sagte Perry. „Es ist noch nicht der Zeitpunkt, um Schläge gegen Nordkorea durchzuführen.“ Stattdessen rät er zu Diplomatie.

Raum genug ist da – wegen der ambivalenten Rolle von Nordkoreas Schutzmacht China. Offiziell lehnt sie Nordkoreas Atomprogramm ab. Aber zum Frust der USA hat Beijing zwar im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen härtere Sanktionen abgesegnet, aber kaum schmerzhaft umgesetzt. Denn Chinas Führung fürchtete bisher eine Atommacht Nordkorea weniger als den Zusammenbruch seiner Pufferzone mit den USA. Und so scheint die Wirtschaft in Pjöngjang eher aufzublühen als in einer Krise zu versinken.

Viele außenpolitischen Experten glauben nun, dass Trump mit seinem militärischen Poker China dazu bringen will, die Sanktionen der Vereinten Nationen strikter umzusetzen, um den Preis für Nordkorea in schmerzhafte Höhe zu treiben. Außerdem steht die Drohung im Raum, dass die USA Nordkorea nicht nur deutlich härter als bisher schon mit Sanktionen treffen, sondern auch chinesische Banken und Firmen mit Nordkorea-Geschäft bestrafen könnten.

Ein Ergebnis: Vorige Woche erhöhte China diplomatisch und auch wirtschaftlich den Druck auf Kim. So schickte es nordkoreanische Kohlefrachter zurück. Trump bezeichnete dies als „großen Schritt“. Doch ob Chinas Muskelspiele reichen werden, um Kim von einem Atomtest abzuhalten, ist fraglich. Denn die Nordkoreaner haben immer wieder gegen den Willen ihrer Schutzmacht gehandelt. Kim ließ dieses Jahr sogar seinen älteren Halbbruder Kim Jong-nam in Malaysia mit Nervengift töten – der ältere Kim stand unter Chinas Schutz.

Die Lage auf der koreanischen Halbinsel ist daher im Fluss. Niemand weiß, wie die einzelnen Streiter entscheiden werden, ob Trump wie Obama letztlich mögliche nordkoreanische Atombomben- oder Raketentests mit Sanktionen beantworten wird. US-Experte Bremmer meint daher, dass gezielte Angriffe auf Nordkorea riskant seien, aber „offensichtlich nicht undenkbar.“