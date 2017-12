Donald Trump In der Politik des US-Präsidenten sehen die Nordkoreaner die Forderung nach totaler Unterwerfung der Welt unter die Interessen der USA. (Foto: AP)

SeoulUS-Präsident Donald Trump will nach Auffassung von Nordkorea mit seiner Sicherheitsstrategie erreichen, dass sich „die ganze Welt den Interessen der USA total unterwirft“. Trump hatte die Strategie am Montag vorgestellt, die auf seinem Credo „Amerika zuerst“ beruht. Damit sei deutlich geworden, dass diese Politik nichts weiter sei als eine Proklamation der Aggression, die darauf abziele, die Welt zu beherrschen, erklärte das Außenministerium in Pjöngjang am Freitag über die staatliche Nachrichtenagentur KCNA.

Dem UN-Sicherheitsrat liegt am Freitag eine von den USA ausgearbeitete neue Resolution zu Abstimmung vor, die eine weitere Verschärfung der Sanktionen gegen Nordkorea vorsieht. Sie ist nach Angaben von Diplomaten die Reaktion auf den jüngsten Test einer nordkoreanischen Interkontinentalrakete.