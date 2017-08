Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Die Insel Guam Die Insel Guam liegt ca. 3500 Kilometer südlich von Pjöngjang und 6000 Kilometer westlich von Hawaii. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot)

Der US-Luftwaffenstützpunkt Guam ist für Nordkorea die Möglichkeit den Feind USA zu treffen, ohne größere Anstrengungen zu unternehmen. Die Insel liegt etwa 3500 Kilometer südlich von Pjöngjang und 6000 Kilometer westlich von Hawaii. Für die vier Mittelstreckenraketen vom Typ Hwasong-12, die der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un laut Nachrichtenagentur KNCA auf die Insel abfeuern möchte, nicht unerreichbar. Bis Mitte August werde der konkrete Einsatzplan vorliegen, kündigte das nordkoreanische Regime am Donnerstag an.

Macht Kim Jong-Un seine Drohung wahr, würde er damit amerikanisches Territorium angreifen. Denn die 60 Kilometer lange und 20 km breite Insel ist eine der wichtigsten militärischen Vorposten der Amerikaner. Seit die USA die Insel nach dem Spanisch-Amerikanischen Krieg in 1898 eingenommen haben, ist die Bedeutung Guams für die amerikanische Geopolitik stetig gewachsen.

Zuerst wurde sie vor allem als Bekohlungsanlage für Dampfschiffe und Kommunikationsstation genutzt. Von 1941 bis 1944 befand sie sich unter japanischer Besatzung, bis die US-Amerikaner sie zurückeroberten und als Basis der Luftwaffe nutzten – zuerst für Bomben-Angriffe auf Japan während des zweiten Weltkriegs, dann im Vietnamkrieg. Im Jahre 2000 bauten die USA ihre Militärpräsenz im westlichsten Territorium weiter aus, 2004 wurden die ersten B-52 Bomber dort stationiert. Nachdem Nordkorea mit der Auslöschung der B-52-Basis auf Guam drohte, dient sie als eine der Stationen des Raketenabwehrsystems Thaad.

Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm (1998 bis 2015) Nordkoreas fünfter Atomtest Nordkorea hat am Freitag seinen fünften Atomtest gemeldet. Der neue Nukleartest zeigt die Entschlossenheit der Führung in Pjöngjang, das international geächtete und von der UN verbotene Atomprogramm weiter zu verfolgen. Das ultimative Ziel: kleine und leichte Atomwaffen herzustellen, die auf Raketen passen, die das Festland des großen Feindes USA erreichen könnten. Das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm seit 1998 im Überblick. (Quelle: AP)

31. August 1998 Nordkorea startet eine mehrstufige Rakete über Japan, die im Pazifik niedergeht. Internationale Experten schätzen die Reichweite auf etwa 2500 Kilometer – die Entfernung zwischen Nordkorea und den USA beträgt gut 10.000 Kilometer.

Juli bis Oktober 2006 5. Juli: Nordkorea feuert eine dreistufige Rakete mit einer potenziellen Reichweite von 6700 Kilometer ab. Doch diese versagt nach dem Start, wie Regierungsbeamte aus den USA und Südkorea berichten. Nordkorea hat diesen Test niemals bestätigt.

9. Oktober: Nordkorea sieht „extreme“ Bedrohungen durch einen Nuklearangriff der USA und unternimmt daraufhin seinen ersten Atomwaffentest.

15. Oktober 2006: Der UN-Sicherheitsrat verurteilt diesen Test in einer Resolution. Zugleich verhängt er Sanktionen über Nordkorea und verbietet dem Land Aktivitäten, die mit seinem Nuklearwaffenprogramm in Verbindung stehen.

Februar bis Juli 2007 13. Februar: Nordkorea stimmt zu, seine größten Nukleareinrichtungen zu deaktivieren. Im Gegenzug kann das wirtschaftlich angeschlagene Land mit Energielieferungen und anderen Vergünstigungen rechnen.

14. Juli: Nordkorea fährt seinen Kernreaktor Nyongbyon herunter und baut ihn später ab.

11. Oktober 2008 Die USA nehmen Nordkorea von der Liste der Terror-Unterstützerstaaten. Zuvor stimmt Pjöngjang zu, die Demontage seiner Plutoniumanlage wieder aufzunehmen und US-Inspektoren Zutritt zu gewähren.

Februar bis Juni 2009 15. Februar: Nordkorea erklärt, das Recht zur Entwicklung eines Weltraumprogramms zu haben.

5. April: Nordkorea schickt eine Langstreckenrakete mit einem Satelliten ins All. Pjöngjang spricht von einem Erfolg, doch das US-Luft- und Wertraumverteidigungskommando (NORAD) sagt, der Satellit habe den Orbit nicht erreicht.

14. April: Nordkorea verlässt die Abrüstungsgespräche, an denen sechs Länder beteiligt sind und kündigt an, seine Nuklearanlagen wieder hochzufahren. Das Land reagiert damit auf die internationalen Proteste gegen seinen Raketenstart.

25. Mai: Nordkorea unternimmt seinen zweiten Atomwaffentest.

13. Juni: Nordkorea sagt, es werde zusätzlich zu seinem Plutonium-Programm mit der Anreicherung von Uran beginnen.

11. Mai 2010 Nordkorea erklärt, erfolgreich eine Kernschmelze herbeigeführt zu haben. Das führt zu Spekulationen, das Land könne an einer größeren Waffe bauen. Internationale Experten bezweifeln aber die Behauptungen aus Pjöngjang.

Februar bis Dezember 2012 29. Februar: Nordkorea kündigt ein Moratorium für Nuklear- und Raketentests an. Hintergrund ist ein Pakt mit den USA über Lebensmittelhilfe.

13. April: Nordkorea startet eine Langstreckenrakete, die allerdings kurz nach dem Start versagt. Die USA kündigen daraufhin an, dass ein geplanter Lebensmitteldeal nicht stattfinden werde.

12. Dezember: Nordkorea schickt eine Langstreckenrakete mit einem Satelliten ins All. Das US-Kommando NORAD sagt, es scheine, dass diesmal ein Objekt den Orbit erreicht habe.

13. Februar 2013 Nordkorea unternimmt seinen dritten Atomtest.

Heute leben rund 6.000 Einsatzkräfte des US-Militärs auf der Insel und nehmen 29 Prozent des Territoriums ein. Weitere 5.000 Marineinfanteristen aus Okinawa sollen dazukommen, nachdem die Obama Regierung 2012 eine verstärkte Fokussierung auf den pazifischen Raum angekündigt hatte. Bis 2020 sollen 60 Prozent der Marineflotte in den Pazifik verlagert werden, darunter sechs von elf Flugzeugträgern.

Momentan hält der Andersen-Stützpunkt im Norden der Insel eine Hubschrauberstaffel und mehrere Langstreckenbomber, die zwischen Guam und dem amerikanischem Festland rotieren. Am Marine-Stützpunkt befinden sich vier nuklear betriebene U-Boote und zwei U-Boot Begleitschiffe. Diese sollen Seehandelsrouten wie die Straße von Malakka schützen und Informationen in der Region, zum Beispiel von der koreanischen Halbinsel oder aus dem südchinesischen Meer sammeln. Im Krisenfall sollen die US-Soldaten zudem den Verbündeten in Japan, Südkorea, den Philippinen und Taiwan zur Hilfe eilen.

Das beruht auf Gegenseitigkeit. So verkündete der japanische Verteidigungsminister Itsunori Onodera laut der Nachrichtenagentur Kyodo, es sei legal für Japan, Raketen abzufangen, die auf Guam zielen. Der Sprecher der südkoreanischen Generalstabs warnte, das südkoreanische Militär und die US-Südkoreanische Allianz werde mit einer starken Antwort auf nordkoreanische Provokationen reagieren. Am Nachmittag findet zudem ein Krisentreffen des Sicherheitsrats statt.

Derweil versuchen die USA, die Brisanz des Konflikts kleinzureden. Während eines Zwischenstopps in Guam sagte US-Außenminister Rex Tillerson, dass es keine unmittelbare Bedrohung gebe, die Amerikaner könnten ruhig schlafen. Die Rhetorik Trumps spiegele bloß die der Nordkoreaner. Damit bestätigt er die Videobotschaft von Guams Gouverneur Eddie Bazzo Calvo am Mittwoch, in der er eine akute Bedrohung ausschloss und das Weiße Haus zitierte, die Bedrohungsstufe sei nicht gestiegen. Zudem habe Washington zugesichert, die Insel auf jeden Fall zu verteidigen.

Guam genießt einen territorialen Sonderstatus, der es den Amerikanern ermöglicht, jederzeit militärische Kräfte einzusetzen ohne sich Sorgen um Gast-Nationen zu machen. Auch für die ca. 160.000 Einwohner hat das Vorteile: Sie müssen keine Steuern zahlen, gelten als US-Bürger, dürfen sich dafür aber nicht bei Präsidentschaftswahlen beteiligen. Es gibt immer wieder populäre Bewegungen, die einen befürworten die Eigenverwaltung für Bevölkerung, andere tendieren zu einem kompletten US-Beitritt.