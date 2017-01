 Nordkoreas Atomprogramm: Trump sieht keine Gefahr für USA

WashingtonDer designierte US-Präsident Donald Trump wiegelt jüngste atomare Drohungen Nordkoreas ab. Er glaube nicht, dass Pjöngjang eine Nuklearbombe mit Reichweite bis zu den Vereinigten Staaten bauen könne, twitterte Trump am Montagabend.

Unklar war aber, ob er damit meinte, dass er Nordkorea davon abhalten wolle oder nur die nuklearen Fähigkeiten des Landes anzweifelte. Trumps Berater waren für eine Erklärung vorerst nicht zu erreichen.

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen!