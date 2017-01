 „Obamacare“: US-Senat unternimmt ersten Schritt zur Aufhebung

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Obamacare Die von Obama eingeführte Gesetz verpflichtete jeden Amerikaner zu einer Krankenversicherung. Das galt besonders unter den Republikanern als umstritten. (Foto: Reuters)

WashingtonDer US-Senat hat einen ersten Schritt für die Aufhebung des Gesundheitsversorgungsgesetzes von Präsident Barack Obama unternommen. Die Senatoren votierten am frühen Donnerstagmorgen mit 51 zu 48 Stimmen für einen nicht bindenden Haushaltsgesetzentwurf, der den Weg für ein anschließendes Aufhebungsgesetz ebnet, über das im Februar abgestimmt werden könnte.

Das Repräsentantenhaus soll über den von Republikanern unterstützten Entwurf am Freitag abstimmen. Allerdings haben einige Republikaner in der Kongresskammer Vorbehalte dagegen, die Aufhebung von „Obamacare“ in Gang zu setzen, ohne eine bessere Vorstellung von einem Ersatzplan zu haben.

Sollte der Haushaltsentwurf auch das von Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus passieren, könnte es daraufhin ein Gesetz geben, um eine Verzögerung durch Demokraten im Senat zu umgehen. Republikaner sind sich nicht darüber einig, wie ein „Obamacare“-Ersatz aussehen könnte. Der gewählte Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch gesagt, dass das Gesetz „im Grunde zeitgleich“ aufgehoben und ersetzt werden sollte.