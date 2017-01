Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Obama, der Prediger des Konsens

Umfragen zufolge glauben sowohl Schwarze als auch Weiße, dass sich die Beziehungen zwischen beiden Bevölkerungsgruppen unter Obama verschlechtert haben. Bezeichneten etwa in einer Erhebung der „New York Times“ und des Senders CBS im April 2009 66 Prozent der befragten Amerikaner das Verhältnis als generell gut, kamen im vergangenen Sommer 69 Prozent zum gegenteiligen Schluss.

Diese Spaltung vollzog sich vor dem Hintergrund wachsender Proteste und Empörung über Polizeigewalt gegen Schwarze und der Entstehung der Bewegung „Black Lives Matter“ (Schwarze Leben zählen).

Einige weiße Kritiker kreiden Obama an, dass er manchmal parteiisch gewesen sei – etwa im Fall des von einem weißen Nachbarschaftswächters erschossenen schwarzen Teenagers Trayvon Martin. Trayvon hätte sein Sohn sein können, hatte Obama seinerzeit gesagt. Manche schwarze Aktivisten wiederum finden, dass Obam Polizeigewalt gegen Schwarze nicht scharf genug verurteilt habe.

Der Präsident ist im Zuge wachsender Spannungen zwischen der Polizei und schwarzen Bürgern lautstärker geworden. Aber das hat Alicia Garza, Mitbegründerin von „Black Lives Matter“, nicht ausgereicht. Sie hält dem Präsidenten vor, zu stark den Konsens gepredigt als auf Ungerechtigkeiten aufmerksam gemacht zu haben. „Das wirklich Enttäuschende und Frustrierende ist, dass das praktisch impliziert, dass es zwischen schwarzen Gemeinden und den Strafverfolgern faire Grundbedingungen gibt.“

Und nun kommt Donald Trump, der einstige Anführer der „Birther“-Bewegung, in den Augen vieler die Personifizierung des Gegenpols zu einer farbenblinden Gesellschaft. Dass er sich bei der Wahl stark auf weiße Wähler gestützt hat, ist ein scharfer Kontrast zu der ethnisch vielfältigen Koalition, die Obama beide Male zum Sieg verhalf.

„Präsident Obama repräsentiert das Gesicht der Zukunft“, meint Fredrick Cornelius Harris, Direktor des Zentrums für afroamerikanische Politik und Studien an der Columbia University. „Und in den nächsten Jahrzehnten wird es einen Kampf zwischen den beiden Gesichtern Amerikas geben.“

Was die Gesamtbilanz der Obama-Ära betrifft, gibt es nach Ansicht des Professors kein einfaches Narrativ. Zwar sei das Wahlergebnis 2016 zum Teil als Absage an Obama zu verstehen, aber auf der anderen Seite seien die Sympathiewerte für ihn in Umfragen hoch. „Er war ein Held für die afroamerikanische Gemeinschaft“, sagt Harris. „Er hat trotz starker Opposition Führungskraft gezeigt. Er war standfest, blieb auf Kurs, und die Menschen haben ihn als jemanden gesehen, der über den Dingen stand. Das wird das dauerhafte Vermächtnis von Obama sein.“