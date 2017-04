OECD kritisiert hohe Sozialabgaben

Doch die Steuern sind eher noch das kleinere Problem. Die OECD kritisiert in ihrem Bericht „vor allem die vergleichsweise hohen Sozialabgaben“ in Deutschland. Sie verteuern nicht nur den Faktor Arbeit für Unternehmen. Sie sorgen auch für eine ungerechtere Einkommensverteilung. Denn während es im Steuersystem Freibeträge gibt und die Regel gilt, dass mit steigenden Einkommen auch die Steuersätze steigen, gibt es im Sozialsystem keine Freibeträge, die Geringverdiener entlasten. Außerdem sind die Sozialabgaben gedeckelt. Das bedeutet: Gutverdiener müssen ab gewissen Einkommensgrenzen keine weiteren Beiträge mehr abführen. Dies alles führt dazu, dass besonders Geringverdiener unter hohen Sozialbeiträgen leiden.

Die SPD arbeitet im Rahmen ihres Steuerkonzepts für den Wahlkampf daran, Geringverdiener gezielt bei den Sozialabgaben zu entlasten. So spielt die Partei die Einführung von Freibeträgen in der Sozialversicherung sowie eine Subventionierung von Sozialbeiträgen durch. „Wir können uns vorstellen, mit Freibeträgen in der Sozialversicherung zu operieren. Dies würde insbesondere Menschen mit kleinen Einkommen entlasten“, sagt SPD-Haushaltsexperte Johannes Kahrs. Allerdings hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz zuletzt betont, Investitionen hätten Vorrang vor Steuersenkungen. Außerdem setzt die SPD eher darauf, Familien über kostenlose Kitas zu entlasten. Die Kosten dafür müssten allerdings die Kommunen tragen, die von Ländern und Bund entsprechend kompensiert werden müssten, weshalb solch eine Reform keineswegs reibungslos funktionieren würde.

Die Union arbeitet ebenfalls an Entlastungen, hat aber mit den angekündigten 15 Milliarden Euro im Gegensatz zur SPD schon mal eine Hausnummer ins Schaufenster gestellt. Allerdings hat die Union schon viel versprochen in den vergangenen Wahlkämpfen. So warben CDU/CSU in ihrem „Regierungsprogramm“ 2005: „Steuern: einfach, wettbewerbsfähig und gerecht“. Heraus kam ein Anstieg der Mehrwertsteuer. Im Wahlkampf 2009 versprach die Union Steuersenkungen in Höhe von 15 Milliarden Euro. Nach der Wahl tat der gerade neu ins Amt gewählte Bundesfinanzminister Schäuble alles dafür, Steuersenkungen zu verhindern. Vor der Wahl 2013 war die Union dann wenigstens konsequent: Sie warb erst gar nicht mehr damit, die Steuern senken zu wollen.

Diesmal schwört die Union, sei meine es ernst mit den Entlastungen. Schäuble hat sich mit dem Erreichen der „schwarzen Null“ seinen Platz in den Geschichtsbüchern zwar gesichert. Aber er will nicht als der Finanzminister in die Geschichte eingehen, unter dem über ein Jahrzehnt lang steuerpolitischer Stillstand herrschte. Und er findet, die Steuerbelastung sei inzwischen zu hoch. Als Beleg dafür sieht Schäuble die steigende Steuerquote, den Anteil der Steuereinnahmen an der Jahreswirtschaftsleistung. Die Quote stieg zuletzt immer weiter, in diesem Jahr wird sie 22,3 Prozent erreichen. Schäuble hält eine Quote von runden 22 Prozent für angemessen.

Allerdings weiß Schäuble auch: Die Union braucht im Falle eines Wahlsiegs einen Koalitionspartner. Sollte es mit der FDP nicht für eine Mehrheit reichen, könnten bei einem schwarz-grünen oder schwarz-roten Bündnis schnell wieder Stillstand herrschen. Sowohl SPD wie Grüne stehen den CDU-Plänen skeptisch gegenüber. „In Schäubles Haushalt gibt es ganz viele schwarze Nullen, aber keine Luft. Die Versprechen von Herrn Schäuble grenzen da schon ans Unseriöse“, sagt SPD-Politiker Kahrs. Außerdem hatte Schäuble seit 2009 Zeit, für Entlastungen zu sorgen. „Große Ankündigungen bei gleichzeitigem Nichtstun, das passt nicht zusammen.“

Und in der Union sind der Wirtschaftsflügel und die CSU schon wieder darauf gepolt, jegliche Form von Steuererhöhungen auszuschließen, womit mögliche Wege für eine Gegenfinanzierung von Steuersenkungen wieder verbaut wären. Und so könnte auch nach der Wahl wie unter in der großen Koalition eine Blockade drohen. Schuld ist dann wieder jeweils der andere. Doch für Regierungsparteien gibt es Schlimmeres. Denn in einer Koalition profitieren ja schließlich beide Partner von den Mehreinnahmen.