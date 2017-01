Unternehmen wollen privatisieren

Nach Auffassung der Industriellenvereinigung gehört der Staatsbereich grundlegend saniert, beispielsweise das Gesundheits- und Rentensystem. Nur dann sind nach Auffassung der Unternehmen genügend Mittel frei, um Bürger und Unternehmen zu entlasten. Zum Forderungskatalog der österreichischen Wirtschaft, um den Standort wieder auf Vordermann zu bringen, gehören die Senkung der Lohnnebenkosten, ein Investitionsfreitag für das produzierende Gewerbe, eine Erhöhung der Forschungsprämie für Unternehmen, die Ermöglichung eines 12-Stunden-Tages ohne bürokratische Hürden und Lockerungen beim Kündigungsschutz für ältere Arbeitnehmer. „Der Kündigungsschutz für über 50-Jährige ist kontraproduktiv. Wenn ich als Unternehmer nicht kündigen kann, werde ich auch niemanden einstellen“, sagte Kapsch angesichts der hohen Arbeitslosigkeit im Land. „Wir brauchen mehr Investitionsanreize und Steuerentlastungen in Österreich, um wieder zur Spitzengruppe in Europa zu gehören“, sagt Kapsch. Die Steuer- und Abgabenquote von 52 Prozent ist aus der Sicht der Unternehmen zu hoch. Bei der Körperschaftssteuer von 25 Prozent liegt Österreich sogar höher als Schweden. Die Industriellenvereinigung Österreich verlangt daher, die Körperschaftssteuer auf einbehaltene Gewinne von derzeit 25 Prozent nun zu halbieren. „Die österreichischen Unternehmen wachsen, nur nicht in Österreich. Das ist unser Problem“, resümiert Kapsch.

Österreich blieb beim Wirtschaftswachstum in den vergangenen Jahren hinter der europäischen Entwicklung zurück. Das angesehene Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) prognostiziert für dieses und nächstes Jahr ein Wachstum von 1,5 Prozent und 1,4 Prozent. Bundeskanzler Kern hat mit seinen, vor wenigen Wochen vorgestellten Reformvorhaben „Plan A“ versprochen, endlich für mehr Wachstum und mehr Arbeitsplätze zu sorgen. „Wenn die Bundesregierung die Standortbedingungen wirklich verbessert, werden wir wieder an die Wachstumsspitze in Europa kommen“, sagt Kapsch. „Wenn große Schritte durch die Regierung gesetzt werden, können wir schnell positive Effekte sehen.“ Über die großen Schritte streitet die Regierung unter Kern allerdings seit seinem Amtsantritt im Mai vergangenen Jahres.

Auch der am Donnerstag vereidigte neue österreichische Bundespräsident will die Bürger so schnell wie möglich beruhigen. „Der Baumeister, der nur plant und das Bauwerk nicht fertig macht – mit dem werden wir nicht zufrieden sein“, sagt er und meinte damit indirekt Bundeskanzler Kern, der bislang im eigenen Land als der Mann der vielen Worte, aber nicht der Taten gilt. „Die Österreicher warten auf die notwendigen Ergebnisse“, sagte der frühere Wirtschaftsprofessor. Van der Bellen, ehemals Chef der Grünen, will eine Regierungsbeteiligung der rechtspopulistischen FPÖ nach vorgezogenen Neuwahlen unbedingt verhindern. Die Rechtspopulisten kommen nach jüngsten Umfragen auf 33 Prozent. Die Österreicher sind nach drei Wahlgängen im Fall des Bundespräsidenten längst wahlmüde.