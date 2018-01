 Offensive in Idlib: Druck auf die letzte Rebellen-Hochburg in Syrien wächst

Idlib Mehr als 2,6 Millionen Menschen leben nach UN-Angaben in der Provinz, darunter 1,1 Millionen Bürgerkriegsflüchtlinge. (Foto: AFP)

Beirut Idlib ist die letzte große Hochburg der syrischen Rebellen. Doch der militärische Druck auf die Provinz im Nordwesten des Landes an der Grenze zur Türkei wird immer größer. Unterstützt von russischen Luftangriffen und verbündeten Milizen rücken die Truppen von Präsident Baschar al-Assad immer weiter vor. Bei eisigen Temperaturen fliehen deswegen Tausende Zivilisten Richtung Türkei.

Mächtigste Fraktion in Idlib ist die radikalislamische Tahrir al-Scham, ein Bündnis, unter Führung des syrischen Al-Kaida-Ablegers. Nachdem die Terrormiliz Islamischer Staat zum Ende des vergangenen Jahres in all ihren großen Hochburgen besiegt worden war, galt die Provinz als nächstes logisches Ziel. Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte vergangene Woche die wichtigsten militärischen Operationen in Syrien gegen den IS für beendet und signalisierte damit, dass sich der Fokus nun auf andere Ziele verschoben hat.

Syrien Geopolitische Lage Syrien liegt an der geopolitisch heißesten Stelle weltweit. Das Land liegt mitten im Dreieck zwischen Europa, Asien und Afrika. Hinzu kommt, dass unter der Oberfläche des Landes zahlreiche Ölvorkommen lagern. Im Norden grenzt Syrien an die Türkei, einem Partner des westlichen Verteidigungsbündnisses Nato. Im Osten liegt der Irak, dessen Staatswesen nach zahlreichen Konflikten mit viel Mühe einigermaßen stabilisiert werden konnte. Im Süden grenzt Syrien unter anderem an das verfeindete Israel und im Westen liegt das Mittelmeer.

Regierung Syrien wird von dem Machthaber Baschar al-Assad seit Juli 2000 regiert. Er ist gleichzeitig Vorsitzender der syrischen Baath-Partei. Davor war sein Vater Hafez el Assad von 1971 bis zu seinem Tod im Jahr 2000 Syriens Staatspräsident.

Doch die Idlib-Offensive birgt einige bedeutende Risiken. Mehr als 2,6 Millionen Menschen leben nach UN-Angaben in der Provinz, darunter 1,1 Millionen Bürgerkriegsflüchtlinge. Eine großangelegte Offensive der Regierungstruppen könnte zu vielen Toten in der Zivilbevölkerung führen und die Flüchtlingswelle Richtung Türkei anschwellen lassen.

Die Türkei, die einige Rebellenfraktionen in Syrien unterstützt, hat Militärbeobachter in die Provinz entsandt. Sie sind Teil eines Deeskalationsabkommens mit Russland und dem Iran. Doch die Kämpfe am Boden und die russischen Luftangriffe gehen weiter.

Es ist derzeit unklar, wie weit die laufende Offensive gehen soll. Eine komplette Einnahme der Provinz würde ein langer und blutiger Prozess werden. Vertreter der Opposition sehen derzeit vor allem zwei Ziele: den von den Rebellen gehaltenen Luftwaffenstützpunkt Abu Suhur im Südosten der Provinz sowie die Sicherung der Verbindungsstraße von Damaskus nach Aleppo, die einmal quer durch Idlib geht.

Am Sonntag eroberten Regierungstruppen nach einem Fernsehbericht die strategisch wichtige Stadt Sindschar zurück. Sie liegt rund 20 Kilometer südlich von Abu Suhur. Damit wurde ein großes Hindernis auf dem Weg in Richtung Stützpunkt aus dem Weg geräumt.

In den vergangenen zwei Monaten haben Regierungstruppen bereits mehr als 80 Städte und Dörfer im Norden der Nachbarprovinz Hama eingenommen und sind erstmals seit Mitte 2015 auch wieder nach Idlib selbst vorgedrungen.