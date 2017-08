 Offizielle Mitteilung an Vereinte Nationen: USA verlässt Klimaabkommen

De Vereinten Nationen in New Yorky Im Gebäude der Vereinten Nationen in New York werden jetzt Überstunden gemacht. Die USA haben der Weltorganisation offiziell ihren Austritt aus dem Pariser Klimabkommen verkündet. (Foto: Reuters)

New YorkDie USA haben die Vereinten Nationen (UN) offiziell über den geplanten Austritt aus dem Pariser Weltklimavertrag informiert. Dazu sei eine schriftliche Erklärung eingereicht worden, teilte das Außenministerium in Washington am Freitag mit. Bis zum Abschluss des Austrittsprozesses, der mindestens drei Jahre dauert, würden die USA aber weiter an den UN-Klimagesprächen teilnehmen. Zugleich bekräftigte das Ministerium die Bereitschaft von Präsident Donald Trump für eine Rückkehr zu dem Abkommen, falls günstigere Bedingungen für die Vereinigten Staaten nachverhandelt werden könnten. Die USA seien für eine ausgewogene Klimapolitik, die den Schadstoffausstoß senke und zugleich das Wirtschaftswachstum fördere sowie die Sicherheit in der Energieversorgung gewährleiste, erklärte das Außenamt.

Anfang Juni hatte Trump den Austritt angekündigt, weil das Abkommen von 2015 die USA wirtschaftlich benachteilige und Arbeitsplätze vernichte. Er löste damit weltweit Kritik aus. Im Wahlkampf hatte Trump den Klimawandel als Erfindung der Chinesen bezeichnet, die damit der US-Wirtschaft schaden wollten. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte sich allerdings nach Gesprächen mit Trump im vergangenen Monat zuversichtlich gezeigt, dass dieser die Abkehr vom Weltklimavertrag rückgängig machen könnte. Trump äußerte sich bei seinem Paris-Besuch im Juli mehrdeutig, als er sagte, mit dem Abkommen könnte etwas passieren. Der Weltklimavertrag hat zum Ziel, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen.