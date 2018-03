Ohne Gegenkandidat Armenien wählt Ex-Regierungschef zum Präsidenten

Die Südkaukasusrepublik Armenien hat einen neuen Präsidenten. Ex-Ministerpräsident Sarkissian wurde vom Parlament ohne Gegenkandidaten gewählt.

Der ehemalige Ministerpräsident wurde vom armenischen Parlament zum neuen Staatspräsidenten gewählt. (Foto: Reuters) Armen Sarkissian

EriwanDas Parlament der Südkaukasusrepublik Armenien hat den früheren Ministerpräsidenten Armen Sarkissian zum neuen Staatspräsidenten bestimmt. Der 64-Jährige war der einzige Kandidat und bekam bei der geheimen Wahl am Freitag in Eriwan 90 Stimmen bei 10 Gegenstimmen. Sarkissian führte die Regierung der ehemaligen Sowjetrepublik 1996/97 und war zuletzt Botschafter in Großbritannien.

„All mein Wissen und meine Erfahrung werde ich in den Dienst der Republik Armenien stellen“, sagte Sarkissian. Er rief die Bürger auf, ihn dabei zu unterstützen.

Es war das erste Mal seit der Unabhängigkeit von der Sowjetunion 1991, dass der Präsident vom Parlament und nicht direkt vom Volk gewählt wurde. Die Änderung ist Teil einer Verfassungsreform von 2015, mit der Armenien zu einer parlamentarischen Republik wird. Dadurch bekommen das Parlament und die Regierung mehr Macht. Sarkissians Amtszeit beträgt sieben Jahre.

Amtsinhaber Sersch Sargsian durfte nach zwei Wahlperioden nicht wieder kandidieren. Es wird nicht ausgeschlossen, dass er auf den wichtiger werdenden Posten des Ministerpräsidenten wechseln will, um die Geschicke des kleinen Landes mit rund 3,5 Millionen Einwohnern weiter zu lenken. Die derzeitige Regierung soll mit Amtsantritt von Sarkissian am 9. April zurücktreten.

Kritiker hatten Sargsian vorgeworfen, durch die Verfassungsreform dauerhaft an der Macht bleiben zu wollen. Im Dauerkonflikt mit den Nachbarn Aserbaidschan und Türkei ist Armenien auf russischen Schutz angewiesen.