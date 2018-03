Online-Händler Was an Trumps Amazon-Kritik wirklich dran ist

Donald Trump greift Amazon via Twitter an. Die Aktie leidet in der Folge. Die Argumente des Präsidenten stimmen allerdings nur teilweise.

New YorkUS-Präsident Donald Trump hat den Online-Riesen Amazon öffentlich kritisiert. „Sie zahlen wenig oder gar keine Steuern an Bundesstaaten und Kommunen und sie benutzen unser Postsystem als ihren Botenjungen“, schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter.

Laut Trump entstehen den Vereinigten Staaten dadurch enorme wirtschaftliche Schäden. Viele Tausend Einzelhändler würden aus dem Geschäft gedrängt, schrieb der Präsident.

Trumps Argumente gegen Amazon stimmen allerdings nur teilweise. Ohne Frage erhält Amazon bei den Steuern als Online-Händler in den USA eine Vorzugsbehandlung. In jedem Bundesstaat muss es nur Umsatzsteuern zahlen, wenn es physisch vor Ort ist.

Das war lange Zeit nicht der Fall, was sich aber mit dem Aufbau eines dichten Vertriebsnetzes mit zahlreichen, riesigen Distributionszentren änderte. Im vergangenen Jahr willigte Amazon ein, dass es in allen 45 Bundesstaaten, die eine Umsatzsteuer erheben, diese auch zahlen will.

Allerdings: Nach Analystenschätzung stammt die Mehrheit der Umsätze auf Amazon von Drittanbietern. Diese oft kleinen Anbieter zahlen in der Mehrheit nur in dem Bundesstaat Steuern, in dem sie ansässig sind, obwohl sie per Amazon in das ganze Land liefern.

Die Beziehung von Amazon und dem US-Postdienst ist hingegen verzwickt. United States Postal Service (USPS) ist gesetzlich verpflichtet, überall im Land Briefe und Pakete zuzustellen. Angesichts der Größe des Landes eine gewaltige Aufgabe.

Das staatliche Unternehmen schrieb mit einem Umsatz von rund 19 Milliarden Dollar in den vergangenen elf Jahren rote Zahlen. Allerdings vor allem aufgrund der hohen Pensionsverpflichtungen und Krankenversicherungskosten für die Mitarbeiter.

Amazon nutzt USPS sehr stark. Der Postdienst kümmert sich für den Konzern um die Lieferung auf der sogenannten „Letzten Meile“ – von den Vertriebszentren an die Haustüren der Kunden. Analysten von Citigroup schätzten im vergangenen Jahr die Kosten für die Paketzustellung. Diese würden um 50 Prozent höher liegen, als USPS derzeit an Porto verlangt.

Der Postdienst kann die Zustellungsgebühren nur mit Zustimmung des Kongresses erhöhen. „Das ist, als ob Uncle Sam an jedes Paket von Amazon ein oder zwei Dollar heftet“, schrieben die Experten in dem Report.

Der Bericht sorgte für viel Aufmerksamkeit, wohl nicht zuletzt bei Trump. Laut des Mediendienstes Axios ist der Präsident stark auf das Thema USPS fixiert.

Allerdings kritisieren Experten die Analyse von Citigroup. Es rechne die Pensions- und Gesundheitskosten mit in den Zustellungspreis ein. Die eigentliche Zustellung sei dagegen preiswerter, die Post mache so gesehen Gewinn mit Amazon. Die Paketzustellung ist zudem die einzig wachsende Umsatzkategorie von USPS, während die Briefzustellung beispielsweise zurückgeht.

Der Aktienkurs von Amazon reagierte auf Trumps Tweet unmittelbar nach Handelsbeginn an der Wall Street. Das an der Technologiebörse Nasdaq gelistete Papier verlor zeitweise mehr als vier Prozent. Bis Börsenschluss drehten die Papiere jedoch 1,1 Prozent ins Plus.

Auch am Mittwoch hatten die Amazon-Papiere deutlich verloren. Zuvor hatte Axios berichtet, dass Trump die steuerliche Behandlung von Amazon ändern wolle.