Online-Handelskonzern Trump attackiert Amazon via Twitter – Aktie im Minus

US-Präsident Trump greift Amazon via Twitter an. Die Aktie gibt zunächst kräftig nach, erholt sich dann aber wieder etwas.

„Sie zahlen wenig oder gar keine Steuern an Bundesstaaten und Kommunen und sie benutzen unser Postsystem als ihren Botenjungen." Donald Trump

WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat den weltweit agierenden Online-Handelskonzern Amazon öffentlich kritisiert. „Sie zahlen wenig oder gar keine Steuern an Bundesstaaten und Kommunen und sie benutzen unser Postsystem als ihren Botenjungen“, schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter.

Dies lasse den Vereinigten Staaten enorme wirtschaftliche Schäden entstehen. Viele Tausend Einzelhändler würden aus dem Geschäft gedrängt, schrieb der Präsident. Konzernchef Jeff Bezos ist auch Inhaber der Trump-kritischen Zeitung „Washington Post“.

Der Aktienkurs von Amazon reagierte unmittelbar nach Handelsbeginn an der Wall Street. Das an der Technologiebörse Nasdaq gelistete Papier verlor am Donnerstag schnell über drei Prozent auf 1389 Dollar. Dann erholte sich der Kurs ein Stück weit, lag etwa zwei Stunden nach Handelseröffnung noch ein Prozent im Minus.

Auch am Mittwoch hatten Amazon deutlich verloren, nachdem das Online-Portal Axios berichtete, dass der US-Präsident die steuerliche Behandlung von Amazon ändern will. Außerdem war auch der Tech-Gigant von der Facebook-Datenaffäre deutlich belastet worden.