Los AngelesHinter der Bühne der Filmpreisverleihung „Golden Globes“ hatte die US-Moderatorin Oprah Winfrey noch zurückhaltend geklungen. Nein, eine Präsidentschaftskandidatur plane sie nicht, obwohl ihre Rede auf der Gala in Los Angeles zu Frauen-, Menschenrechten und Pressefreiheit für großes Aufsehen gesorgt hatte.

Doch bis zum Nachmittag US-Zeit änderte sich die Nachrichtenlage am Montag. Der Nachrichtensender CNN berichtete mit Berufung auf zwei enge Freunde Winfrey, dass sie sehr wohl ernsthaft prüfe, in das Rennen um das Amt des Präsidenten einzusteigen.

Die nächste Wahl findet 2020 statt – in sozialen Netzwerken bündelte sich die Hoffnung vieler Amerikaner unter dem Schlagwort #Oprah2020. Und nicht nur die TV-Komikerin Sarah Silverman brachte eine Kandidatur gemeinsam mit Michelle Obama, der Ehefrau von Ex-Präsident Barack Obama, ins Gespräch. Mit den Obamas ist Winfrey befreundet, sie haben sogar schon gemeinsam Urlaub gemacht.

Noch vor zwei oder drei Jahren hätte die Vorstellung ziemlich absurd geklungen: Oprah Winfrey, eine milliardenschwere Talkmasterin und Entertainerin, Millionen Amerikanern vor allem dank ihrer TV-Show bekannt, steigt mit null politischer Vorerfahrung ins Rennen ums Weiße Haus ein – und gewinnt. Gut ein Jahr nach Donald Trumps Wahlsieg weiß man: Selbst im Wettstreit um die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten ist vieles möglich, was eigentlich gar nicht möglich schien.

So überschlugen sich nach Winfreys flammender Rede bei der Golden-Globe-Gala am Sonntag die Kommentare: Könnte Winfrey, dank ihrer jahrzehntelangen TV-Karriere so etwas wie die Seele der Nation, Trump bei den Wahlen im Jahr 2020 die Stirn bieten? Könnte sie den Scherbenhaufen aus Hillary Clintons zerschmetterten Träumen zusammenstückeln und nicht nur die erste weibliche US-Präsidentin werden, sondern dazu auch die erste afroamerikanische?

„Wir freuen uns auf jede Herausforderung, sei es Oprah Winfrey oder irgendjemand sonst“, sagte ein Sprecher Trumps am Montag am Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. Selbst die Tochter des Amtsinhabers schwärmt. „Habe eben Oprahs starke und inspirierende Rede bei den Golden Globes gesehen“, twitterte Ivanka Trump (36) am Dienstag. „Lasst uns alle zusammenkommen, Frauen und Männer, und sagen: Die Zeit ist um.“

Das Zeug zur Wahlkampf-Rednerin hätte die Demokratin allemal. Stars in Beverly Hills wirkten wie in Trance, als sie eine Zukunft ohne sexuelle Übergriffe durch Männer, ohne ungewollte Avancen, Gegrapsche und anzügliche Kommentare heraufbeschwor. Von einem „neuen Tag am Horizont“ sprach sie, von einer „Zeit, in der niemand jemals wieder „ich auch“ sagen muss“. Die Rede drehte sich um die Bewegung #MeToo, aber auch um Bürgerrechte, um Diskriminierung und Rassismus. Ihre Minuten am Pult wurden zu einer Predigt vor Millionen.

Ganz fremd ist Winfrey der Politikbetrieb auch nicht. 2007 stand sie in Iowa und New Hampshire mit Barack Obama auf der Bühne, als der zum Sprung vom Senatorensitz ins Weiße Haus ansetzte. In South Carolina strömten 30.000 Menschen in ein Footballstadium, als die Talkmasterin aus dem ländlichen Mississippi erklärte, warum Obama der richtige Mann für den Job sei. Sein Sieg gegen Clinton in South Carolinas Vorwahlen wurde zu einem Schlüsselmoment seiner Kandidatur. Eine Studie der Universität Maryland kam später zu dem Schluss, dass Obama ihrem Engagement mehr als eine Million Stimmen verdankte.