 Organisation Amerikanischer Staaten : Venezuela tritt aus der OAS aus

Venezuela Die Organisation Amerikanischer Staaten hat Venezuela für das gewaltsame Vorgehen gegen Demonstranten kritisiert. (Foto: AFP)

CaracasInmitten eines erbitterten Machtkampfs zwischen der sozialistischen Regierung und der Opposition tritt Venezuela aus der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) aus. „Venezuela zieht sich aus der OAS zurück für seine Würde, Unabhängigkeit, Souveränität, für den Frieden und die Zukunft des Vaterlandes“, schrieb Außenministerin Delcy Rodríguez am Mittwoch auf Twitter. Der Rückzug erfolgte nach ihren Angaben auf Anweisung von Präsident Nicolás Maduro.

OAS-Generalsekretär Luis Almagro hatte die venezolanische Regierung zuletzt immer wieder heftig kritisiert und Neuwahlen in dem Südamerikanischen Land gefordert. „Niemals werden wir zulassen, dass kriecherische Lohnsklaven Venezuela beleidigen“, schrieb Rodríguez.

Bei den landesweiten Protesten in Venezuela gegen Präsident Nicolas Maduro hat es erneut Tote gegeben. Am Mittwoch kam in der Hauptstadt Caracas ein 20-jähriger Demonstrant ums Leben, der bei Auseinandersetzungen mit der Polizei von einem Tränengasgeschoss getroffen wurde. Zudem erlagen ein Gegner und ein Anhänger der Regierung Schussverletzungen, die sie bei Ausschreitungen Anfang der Woche erlitten hatten. Damit stieg die Zahl der Todesopfer bei den Demonstrationen in diesem Monat auf mindestens 29. Die linke Regierung wirft der OAS mit Sitz in Washington vor, als Marionette der US-Regierung eine Umsturz-Kampagne zu unterstützen, um den Sozialismus in Venezuela abzuschaffen.