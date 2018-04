Organisation für das Verbot von Chemiewaffen Inspekteure haben Proben im syrischen Duma genommen

Lange haben sie auf Zutritt gewartet: Nun haben Chemiewaffenexperten am möglichen Schauplatz des Giftgasangriffs in der Stadt Duma Proben genommen.

Die belagerte Region erlebt eine der schlimmsten Angriffswellen seit Beginn des Bürgerkriegs vor sieben Jahren. (Foto: dpa) Ost-Ghuta

Berlin/Damaskus/Den HaagZwei Wochen nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff im syrischen Duma haben Chemiewaffenexperten mit der Untersuchung des Tatorts begonnen. Das Team der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) habe am Samstag in der Stadt bei Damaskus Proben genommen, die nun in Rijswijk in den Niederlanden analysiert werden sollen, teilte die OPCW mit. Die Organisation ließ offen, ob die Experten noch einmal nach Duma fahren.

Die OPCW-Experten hatten tagelang auf den Einsatz warten müssen. Als Grund wurden Sicherheitsprobleme genannt. Der Westen vermutet, die syrische Regierung und ihre Schutzmacht Russland wollten die Untersuchung verschleppen.

Die Untersuchung des Orts, an dem die Attacke ausgeführt worden sein soll, war bis zuletzt nicht möglich. Sicherheitsmitarbeiter der Vereinten Nationen waren jüngst unter Beschuss geraten, als sie die Sicherheitslage für das OPCW-Team erkunden wollten. Bis vor zwei Wochen war das Gebiet noch von Islamisten kontrolliert worden. Dann wurde es von Regierungstruppen zurückerobert.

Am 7. April hatten Aktivisten und Hilfsorganisationen von einer mutmaßlichen Attacke mit Giftgas in der Stadt berichtet. Nach Angaben der Zivilschutzorganisation Weißhelme wurden dabei mehr als 40 Menschen getötet.

Die USA, Großbritannien und Frankreich hatten mit einem Raketenangriff auf mehrere Giftgaseinrichtungen in Syrien reagiert. Dabei waren am Samstag mehr als 100 Marschflugkörper eingesetzt worden. Das russische Militär sicherte nach eigenen Angaben zwei nicht explodierte Marschflugkörper. Sie seien zur Untersuchung nach Russland gebracht worden.

Bundesaußenminister Heiko Maas appellierte vor dem Abflug zum Treffen mit seinen G7-Kollegen im kanadischen Toronto an Russland, bei einer Lösung der Syrien-Krise zu helfen. „Wir brauchen konstruktive Beiträge von Russland, um zu einer friedlichen Lösung zu kommen“, sagte er am Samstag in Berlin. Dies gelte auch für den Ukraine-Konflikt, über den die Außenminister ebenfalls beraten werden. Russland ist nicht Mitglied der G7 und nimmt an dem Treffen nicht teil.

Am Montag fliegt Maas nach New York weiter, wo er erneut für die Übernahme eines nichtständigen Sitzes durch Deutschland im UN-Sicherheitsrat werben will. „Deutschland ist bereit, Verantwortung zu übernehmen und einen aktiven Beitrag für Frieden und Sicherheit in der Welt zu leisten“, bekräftigte der Ressortchef.

Am Mittwoch wird Maas in Brüssel bei der Syrien-Geberkonferenz erwartet. Im Fokus stehe die humanitäre Hilfe. „Ich werde auch noch einmal unsere Unterstützung für den Friedensprozess unter Ägide der Vereinten Nationen bekräftigen. Wir brauchen dringend eine politische Lösung für diesen viel zu lange dauernden Konflikt.“

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.