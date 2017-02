 Ostukraine: Neuer Anlauf für Waffenruhe soll am Montag starten

Münchner Sicherheitskonferenz Der russische Außenminister Sergej Lawrow traf sich mit Kollegen aus Europa und der Ukraine. Ab Montag soll im umkämpften Ostteil des Landes wieder Waffenruhe herrschen. (Foto: dpa)

MünchenDie Außenminister Russlands und der Ukraine unterstützen einen neuen Anlauf für eine Waffenruhe von kommenden Montag an in der Ostukraine. Das sagte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel am Samstag in München nach einem Treffen der so genannten Normandie-Gruppe, in der Deutschland und Frankreich die Vermittler sind. Am Mittwoch hatte die OSZE die neue Waffenruhe zwischen der ukrainischen Regierung und den prorussischen Separatisten verkündet. Danach war es aber weiter zu Kämpfen mit Toten gekommen.

„Alle Parteien werden ihren Einfluss nutzen, um die Verabredung aus der Kontaktgruppe (...) umzusetzen“, sagte Gabriel. An dem Treffen am Rande der Sicherheitskonferenz nahmen neben ihm der russische Außenminister Sergej Lawrow und seine Kollegen aus der Ukraine und Frankreich, Pawel Klimkin und Jean-Marc Ayrault teil.