 Palästinenserpräsident: Abbas zu Routineuntersuchung im Krankenhaus

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Mahmud Abbas Einen Nachfolgeplan für den alternden Präsidenten gibt es nicht. (Foto: AFP)

RamallahPalästinenserpräsident Mahmud Abbas ist zu einer Routineuntersuchung in ein Krankenhaus in Ramallah eingeliefert worden. Abbas' Sprecher sagte am Samstag, der 82-Jährige werde innerhalb von Stunden wieder entlassen.

Abbas, ein Raucher, hatte in der Vergangenheit Herzprobleme. Seine Ärzte haben aber gesagt, dass es ihm gut gehe. Vor einem Jahr unterzog sich Abbas einem Notfalleingriff am Herzen, nachdem er an Erschöpfung und Brustschmerzen gelitten hatte. Im Juni bekämpfte Abbas Gerüchte, er habe einen Schlaganfall erlitten.

Ein unsicherer Gesundheitszustand Abbas' verstärkt Bedenken wegen einer unsicheren Führungssituation in den Palästinensischen Autonomiegebieten. Einen Nachfolgeplan für den alternden Abbas gibt es nicht. Der 2005 gewählte Präsident hat nicht vor, zurückzutreten und hat Forderungen ignoriert, einen Nachfolger zu ernennen.