 Panama-Gate in Pakistan: Gericht könnte Ministerpräsident entlassen

Nawaz Sharif Dem pakistanischen Präsidenten werden Korruption und Geldwäsche vorgeworfen. In einem ersten Verfahren waren sich die Richter uneinig. (Foto: Reuters)

IslamabadDer Oberste Gerichtshof Pakistans entscheidet heute über die Entlassung von Ministerpräsident Nawaz Sharif wegen Korruptions- und Geldwäschevorwürfen. Pakistanische Medien berichteten am Morgen, das Gericht habe am späten Donnerstagabend in einer überraschenden Wendung seine Entscheidung auf den nächsten Vormittag um 11.30 Uhr (Ortszeit) (08.30 Uhr MESZ) festgelegt.

In einem ersten Verfahren vor dem Gerichtshof im Frühjahr waren sich die fünf Richter des Verfahrens nicht einig über die Bewertung der angeblichen Verfehlungen Sharifs gewesen. Zwei Richter hatten für seine Entlassung gestimmt, drei dagegen. Die Richter hatten dann eine Ermittlungskommission ernannt, die vor kurzem in einem 250 Seiten langen Bericht zu dem Schluss gekommen war, dass es „krasse Lücken“ in den Nachweisen zum Vermögen der Sharif-Familie gebe. Beobachter waren sich uneinig, ob das für eine Amtsenthebung reicht.

Medien hatten 2016 Details über gut 200.000 Briefkastenfirmen der panamaischen Kanzlei Mossack Fonseca veröffentlicht, in denen Politiker, Prominente und Sportler ihr Vermögen geparkt haben sollen. Die Veröffentlichung führte zu weltweiten Ermittlungen und einer Debatte über Steueroasen und Geldwäsche. In den Dokumenten tauchten auch die Namen von Kindern des pakistanischen Regierungschefs auf, nicht aber sein eigener. Sharif kann des Amtes enthoben werden, falls sich herausstellt, dass er Vermögen verborgen hat.