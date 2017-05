 Panne im Weißen Haus: Wie Steve Bannon Trumps Pläne leakte

BerlinEin Selfie aus dem Weißen Haus gewährt interessante Einblicke in die Planungen der Trump-Regierung. Denn als Steve Bannon, Chefstratege im Weißen Haus, sich am Unabhängigkeitstag Israels mit dem prominenten Rabbi Shmuley Boteach traf, hielt dieser das Treffen auf mehreren Fotos fest. Dabei stets im Hintergrund: Die legendäre Do-do-Liste der Trump-Regierung.

Rabbi Shmuley postete die Bilder später für seine 240.000 Follower bei Twitter. Nun kann sich der interessierte Leser im Netz anschauen, wie die Trump-Regierung ihre Prioritäten setzt. Zwar ist auf keinem Foto das gesamte White-Board zu sehen, doch in Kombination der Bilder sind etliche Punkte deutlich zu lesen.

With @SteveBannon in the White House on #israelindependenceday . Steve is a great, stalwart friend of the Jewish State pic.twitter.com/PFxSCK7blc

With Steve Bannon and Debbie at the White House on #IsraelIndependenceDay2017. Thank u Steve for your love of Israel pic.twitter.com/xrU4nLUyYU