 Paolo Gentiloni: Italiens neuer Ministerpräsident übersteht Notoperation

Paolo Gentiloni Gefäßchirurgen eines Krankenhauses in Rom haben den italienischen Ministerpräsidenten behandelt. (Foto: AP)

RomDer italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni hat sich einer Notoperation unterzogen. Wegen verstopfter Arterien am Herzen sei er von Gefäßchirurgen behandelt worden, sagte seine Sprecherin Flaminia Flais am Mittwoch. Er habe zuvor über Unwohlsein geklagt. Dem 62-Jährigen gehe es gut. Der Eingriff sei im Krankenhaus Gemelli in der Hauptstadt Rom erfolgt.

Gentiloni hatte sich am Dienstag mit dem französischen Präsidenten Francois Hollande in Paris getroffen. Für Donnerstag war ein Treffen mit seiner britischen Amtskollegin Theresa May in London geplant.

Gentiloni hatte das Amt erst vor wenigen Wochen angetreten, nachdem sein Vorgänger Matteo Renzi nach dem verlorenen Verfassungsreferendum seinen Rücktritt erklärt hatte.