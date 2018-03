Parlamentswahl in Italien Jetzt ringen die Anti-EU-Parteien um die Macht in Rom

„Es wird jetzt eine Weile dauern, bis es zu einer Regierungsbildung kommt. Neuwahlen sind auch nicht auszuschließen. Für die Finanzmärkte und Europa wäre eine Koalition zwischen 5-Sterne-Bewegung und Lega das Schlimmste aller möglichen Szenarien. Selbst so eine Koalition scheint aktuell möglich zu sein. Kurzfristig sollte die Erleichterung über das SPD-Votum mehr Aufmerksamkeit bekommen. Der Stillstand in Italien, mögliche Neuwahlen oder sogar eine Anti-Establishment-Regierung bedeuten allerdings, dass neue Reformen für mehr Wachstum in Italien erst einmal in den Sternen stehen.“