Die Wahl wird bald zur Sache der Gerichte

Die Wahlkampfshow wird die Gerichte noch nach der Wahl beschädigen. Schließlich haben sich ÖVP und SPÖ gegenseitig angezeigt. Ein Ergebnis dieser Propagandaschlacht unterhalb der Gürtellinie: das politische Meinungsklima in der Alpenrepublik ist vergiftet und das Tischtuch zwischen den beiden Volksparteien ist zerschnitten. Ein erneutes Bündnis zwischen SPÖ und ÖVP gilt daher als unwahrscheinlich. Weder Kern noch Kurz – deren persönliches Verhältnis zerrüttet ist – haben darauf erneut Lust. Ob es nach einer möglichen Wahlniederlage der SPÖ zu einem Putsch innerhalb der Partei kommt, ist offen. Der Rechtsausleger der Sozialdemokraten, Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil, dementiert Gerüchte, er wolle den Vorsitz übernehmen. SPÖ-Chef Kern – früher Vorstandschef der Bahn in Österreich – beteuerte zuletzt weiter in der Politik bleiben zu wollen.

Die Rechtspopulisten – ansonsten um keine Provokation und Polemik verlegen – hatten im schmutzigen Wahlkampf Kreide gefressen. Sie schürten zwar die Ängste vor Flüchtlingen und dem Islam in den sozialen Medien, aber vermieden hetzerische Parolen, um bürgerliche Wähler nicht zu verunsichern. Über Facebook sind sie in der Lage, ihre Anhänger zu mobilisieren. Die FPÖ kann sich am Sonntagabend aller Voraussicht nach freudig die Hände reiben. Denn erstmals seit dem Tod des Kärntner Volkstribunen Jörg Haider im Jahr 2008 hat die FPÖ wieder die große Chance als Juniorpartner der Konservativen Österreich mitzuregieren. Parteichef Strache gilt als Kandidat für das Amt des Innenministers.

Für Bundeskanzlerin Angela Merkel ist eine rechtsgerichtete Regierung in Wien keine gute Nachricht. Denn der Rechtsruck könnte die Spaltung der EU noch vertiefen. Sowohl Kurz als auch Strache, in jungen Jahren ein aktiver Neonazi, machen aus ihren Sympathien für Ungarns Premier Viktor Orbán keinen Hehl. Der Intimfeind von Merkel besitzt aus der Sicht von ÖVP und FPÖ in der Flüchtlingsfrage durchaus Vorbildfunktion. Die Rechtspopulisten fordern ohnehin, dass Österreich den Visegrád-Staaten – bestehend aus Ungarn, Polen, Slowakei und Tschechien – beitreten solle. Damit würde die politische Kraft im Osten gegen eine Weiterentwicklung der Europäischen Union verstärkt. In Tschechien stehen in einer Woche Wahlen an. Dort hat der europakritische Populist Andrej Babis mit seiner Partei Ano die größten Chancen auf den Sieg.

Fall und Aufstieg der FPÖ in Zahlen Die Zeit vor Jörg Haider Die Ergebnisse der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) blieben bei Nationalratswahlen lange im mittleren einstelligen Bereich. Das änderte sich erst, als der umstrittene Jörg Haider 1986 das Ruder in der Partei übernahm.

Koalition mit ÖVP Der frühere Kärntner Landeshauptmann (Ministerpräsident) Haider, der 2008 tödlich verunglückte, machte die Partei vorübergehend zur zweitstärksten Kraft im Land und brachte sie für einige Jahre in die Regierung. Während 1986 nur 9,7 Prozent FPÖ wählten, waren es 1994 schon 22,5 Prozent. 1999 erzielte die Partei ihr bisher höchstes Ergebnis von 26,9 Prozent. Es folgte die umstrittene Koalition mit der konservativen Volkspartei ÖVP.

Tiefpunkt und neuer Höhenflug 2005 spaltete sich die Partei in FPÖ unter Heinz-Christian Strache und BZÖ unter Haider. Die FPÖ hatte einen Tiefpunkt erreicht und stürzte bei den nächsten Wahlen auf knapp 10 Prozent. Strache brachte die Partei mit einem harten Anti-Ausländer-Kurs wieder auf Erfolgskurs. 2013 bekamen die Freiheitlichen 20,5 Prozent aller Stimmen. Laut aktuellen Umfragen kann die FPÖ mit rund einem Viertel aller Stimmen rechnen.

Das Verhältnis zwischen Merkel und Kurz gilt als unterkühlt. Schließlich kritisiert der ÖVP-Chef seit Jahren die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin. Während Merkel das von ihr ausgehandelte Abkommen mit der Türkei als Schlüssel zur Lösung des Flüchtlingsproblems auf der Balkan-Route betrachtet, feiert sich Kurz. Die von ihm betriebene Schließung der Balkan-Route sieht er als seine Meisterleistung. Als Außenminister und späterer ÖVP-Chef hat Kurz sukzessive die Positionen der Rechtspopulisten in der Migrationspolitik übernommen. Mit seiner charmanten und frischen Art gewann er in Österreich auch viele junge Menschen für seine Politik der Abschottung und Ausgrenzung. Bei einem Wahlsieg droht in Österreich eine noch schärfere Ausländerpolitik. Daran ließ der Wiener keine Zweifel.