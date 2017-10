 Parlamentswahlen: Österreich biegt nach rechts ab

Wahlkampf in Österreich Der österreichische Spitzenkandidat der ÖVP, Sebastian Kurz, hat gute Chancen auf einen Sieg. Lautet der Koalitionspartner FPÖ, könnte das Land weit nach rechts rücken. (Foto: dpa)

WienDie blendend weißen Zelte für die Party stehen bereits im Wiener Stadtpark. Im bei Touristen so populären Kursalon Hübner ist alles für das große Fest von Sebastian Kurz am Sonntagabend vorbereitet. Der weltberühmte Palast im Stil der italienischen Renaissance wird die Kulisse für die Siegesfeier des ÖVP-Chefs am Sonntag sein. Der frühere Jura-Student hat die besten Chancen bei den Wahlen nächster Bundeskanzler zu werden. Damit würde der erste 31-Jährige zum jüngsten Regierungschef in Europa.

Der Chef der konservativen ÖVP, die er im Wahlkampf zu einem Kanzlerwahlverein namens Liste Sebastian Kurz umgebaut hatte, liegt laut Meinungsforschungsinstitut Research Affairs bei 33 Prozent. Auf Platz kommt die rechtspopulistische FPÖ unter ihrem langjährigen Führer Heinz-Christian Strache mit 27 Prozent. Die SPÖ unter dem bisherigen Bundeskanzler Christian Kern kommt hingegen nur auf 23 Prozent. Die letzte Wahl vor vier Jahren konnten die Sozialdemokraten unter dem farblosen Regierungschef Werner Faymann noch für sich entscheiden. Diesmal gilt ein Rechtsruck unter Demoskopen als ausgemachte Sache.

Mit wem Kurz künftig die Alpenrepublik regieren will, ließ er im Wahlkampf offen. Selbst im TV-Finale im ORF vermied der Außenminister jegliche Koalitionsaussage. Er wollte den Wählern nicht auf der Nase binden, dass mit ihm Österreich voraussichtlich nach rechts abbiegt. In konservativen Kreisen in Wien gilt es als sicher, dass er zuerst zusammen mit der ehemaligen Haider-Partei FPÖ Gespräche für ein Regierungsbündnis aufnehmen will. Damit steht er in der Tradition des früheren ÖVP-Chefs Wolfgang Schüssel, der mit der FPÖ im Jahr 2000 die erste rechtsgerichtete Regierung in Österreich nach dem Ende des Nationalsozialismus gebildet hatte. Das hatte damals zu einem Aufschrei der Empörung in Europa geführt. Zahlreiche Staaten hatten ihre Beziehungen zu Österreich damals auf ein Minimum reduziert. Einen solchen Widerstand muss Kurz unterdessen nicht mehr fürchten. Rechtspopulisten zählen in vielen Ländern Europas zum festen Inventar des politischen Betriebs. Erst im September ist mit dem Wahlerfolg der Alternative für Deutschland (AfD) erstmals auch eine rechtsextreme Partei in den Bundestag eingezogen.

Österreich fiebert bereits seit Tagen dem Urnengang entgegen. Denn am Sonntag endet der schmutzigste Wahlkampf, den die Alpenrepublik seit einem halben Jahrhundert erlebt hat. In rund 50 Fernsehduellen und Diskussionsrunden watschten sich die Kandidaten gegenseitig ab. Mit gnadenlosem Populismus haben sich beiden Volksparteien in den vergangenen Wochen bekämpft. Die Irreführungen, Bösartigkeiten, Unterstellung und Lügen haben die Zerrissenheit des Landes noch vertieft und auch das Vertrauen in die Demokratie beschädigt.