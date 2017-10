 Parteitag in China: „Vor allem weiches, geschmackloses Essen“

Senioren in China Bis 2050 wird das Durchschnittsalter der Chinesen von derzeit 30 auf 46 Jahre gestiegen sein. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

PekingWenn das Älterwerden wirklich so ist, wie die Kommunistische Partei es darstellt, dann sollte man sich damit beeilen. In einem Keller im Ainong Altenheim im Chaoyang Distrikt von Peking tanzen pensionierte Damen in eng anliegenden Qipaos, ein traditionelles chinesisches knöchellanges Frauen-Kleidungsstück, und hochhackigen Schuhen zu einem Folklorelied. Mit schwingenden Hüften laufen sie immer wieder nach vorne, drehen sich mit einem verführerischen Lächeln und wedeln mit dem Fächer. Von Arthritis keine Spur. So macht Älterwerden Spaß.

Der Keller ist die erste Station einer Tour über das Altenpflegesystems Chinas, organisiert von der Kommunistischen Partei am Rande des großen Parteitages. Neben endlosen Stunden in mittelmäßig spannenden Sitzungen in der Großen Halle des Volkes soll Journalisten gezeigt werden, wie die konkreten Visionen und Projekte aussehen.

Am Vormittag des gleichen Tages hätte man auch noch bei einer Tour des Palastmuseums mitmachen können, für Sonntag steht die Tour von Jing-Jin-Ji an. Der Name ist keine abstruse Wortpyramide, sondern bezeichnet die Zusammenlegung von Peking, Tianjin und Teile Hebeis zu einer Metropolregion – sozusagen das Ruhrgebiet mal fünfzehn.

Die größte Partei der Welt Mitglieder Die Kommunistische Partei Chinas wurde 1921 in Shanghai gegründet. Mit 89 Millionen Mitgliedern ist sie heute die größte Partei der Welt. Als oberster Souverän steht die KP über der Verfassung, dem Volk und auch der Justiz.

Parteichef Parteichef ist Generalsekretär Xi Jinping. Höchstes Machtorgan der Partei ist der sieben Mitglieder zählende Ständige Ausschuss des insgesamt 25-köpfigen Politbüros. Er legt die Richtlinien der chinesischen Politik auch für die Regierung fest.

Parteikongress Parteikongresse finden nur alle fünf Jahre statt. Dort werden jedoch nur Entscheidungen abgesegnet, die zuvor schon hinter den Kulissen abgestimmt wurden. Die rund 2300 Delegierten billigen das Zentralkomitee. Darin sitzen rund 200 voll stimmberechtigte Mitglieder und rund 160 Kandidaten, die beratend tätig sind.

Personalentscheidungen Auf dem diesjährigen Parteitag werden Personalentscheidungen im Fokus stehen. Außer Xi Jinping und Premier Li Keqiang müssten eigentlich alle anderen fünf Mitglieder des Ständige Ausschusses aus Altersgründen ausscheiden. Auf den Parteitag, der am 24. Oktober endet, folgt im nächsten März auf der Tagung des Volkskongresses eine Regierungsumbildung.

Die offiziell organisierten Touren sind teils unverblümte Propaganda mit böhmischen Dörfern, teils Ansage, wie der Idealfall aussieht. Und man merkt, dass sich die kommunistische Partei Gedanken macht.

Denn während derzeit im Chaoyang-Distrikt noch 90 Prozent der Rentner zu Hause versorgt werden, könnte sich das bald ändern. Bis 2050 wird das Durchschnittsalter der Chinesen von derzeit 30 auf 46 Jahre gestiegen sein, und dann gibt es nicht nur 100 Millionen sondern 329 Millionen Menschen, die über 65 Jahre alt sind. Gleichzeitig wird die Urbanisierung oder Modernisierung der Gesellschaft viele Familien auseinanderreißen, so dass oftmals Kinder sich nicht mehr um ihre Eltern direkt kümmern können.

Die Nachfrage nach Altenheimen und –pflege steigt deshalb. Wie China mit der Überalterung seiner Gesellschaft umgeht, wird eine Schlüsselfrage für seine weitere Entwicklung sein.