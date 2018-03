Pawel Grudinin Der Kommunist, der Putin zu gefährlich wurde

In Russland war der kommunistische Kandidat dabei, Präsident Putin Wähler abzujagen. Jetzt tauchen Dokumente über Pawel Grudinins angebliche Auslandskonten auf.

Der 57-jährige Unternehmer wurde in Russland schon als Erneuerer der Linken gefeiert. (Foto: Reuters) Pawel Grudinin

MoskauDer Wahlkampf in Russland geht in den Endspurt, und die Verbalattacken der Kandidaten werden schärfer. Nicht etwa gegenüber dem Favoriten und Amtsinhaber Wladimir Putin. Vielmehr gehen sich Putins Konkurrenten untereinander scharf an.

Besonders ins Visier geraten ist dabei zuletzt der kommunistische Kandidat Pawel Grudinin. Die Vorwürfe sind pikant: Ausgerechnet er, der Kommunist, soll Millionen auf Schweizer Nummernkonten gelagert haben.

Grudinins Teilnahme an der Wahl war zuerst eine durchaus positive Überraschung. Der 57-Jährige ist Unternehmer, Direktor eines Erdbeerhofs im Moskauer Umland. Nach der Bekanntgabe seiner Kandidatur wurde er schon als Erneuerer der Linken gefeiert. Immerhin verzichtete der langjährige Kommunistenführer Gennadi Sjuganow zu seinen Gunsten.

Der inzwischen 73-jährige Sjuganow hatte viermal an Präsidentenwahlen in Russland teilgenommen. Näher als 1996, als er Amtsinhaber Boris Jelzin in die Stichwahl zwang und dort 40 Prozent erzielte, kam er dem Sieg nicht. Zwar wurde er jedes Mal Zweiter, doch sein Ergebnis verschlechterte sich von Mal zu Mal: Im Jahr 2000 erreichte er noch 29 Prozent, 2008 knapp 18 Prozent und 2012 waren es 17 Prozent. Laut Umfragen drohte Sjuganow dieses Mal der Absturz unter die Zehn-Prozent-Marke.

Sein Verzicht auf die Kandidatur war laut dem Politologen Andrej Kolesnikow mit dem Kreml abgesprochen, „denn Sjuganow als Chef der Kommunisten ist real eigentlich nur ein Mitarbeiter der Präsidialadministration“. Dort versprach man sich von der Teilnahme Grudinins ein erhöhtes Wählerinteresse und damit auch eine höhere Wahlbeteiligung.

Tatsächlich erlebte Grudinin zunächst einen unerwartet starken Popularitätsschub, einfach weil das Volk neue Gesichter sehen wollte. „Das provozierte dann eine Gegenkampagne, eine Menge Informationen wurde gestreut, denn an echter Konkurrenz – sei es auch nur auf dem Niveau von zehn Prozent – war der Kreml natürlich nicht interessiert“, erklärt Kolesnikow.

Dem Politologen Abbas Galjamow zufolge war Grudinin im Begriff, bisher Putin-treue Wähler von sich zu überzeugen. Und so tauchte plötzlich kompromittierendes Material über den Kandidaten auf: Spekulationen über die Rechtmäßigkeit der Privatisierung des Erdbeerhofs, der immer noch den Namen „Lenin-Sowchose“ trägt – dazu häuften sich die Meldungen über Grudinins angebliche Auslandskonten. Der hatte stets betont, alle Konten im Ausland vor der Kandidatur geschlossen zu haben.