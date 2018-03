Pawel Grudinin Der Kommunist, der Putin zu gefährlich wurde

Seite 2 von 2: Warnung vor Grudinin im Wahllokal

Russland in Person Kindheit und Jugend 1 von 8 Wladimir Wladimirowitsch Putin wurde am 7. Oktober 1952 in Leningrad – dem heutigen St. Petersburg (Bild) – geboren. Er wuchs in eher ärmlichen Verhältnissen auf, konnte aber trotzdem Jura in seiner Heimatstadt studieren. Während seines Studiums wurde er vom KGB angeworben, für den er bis 1990 aktiv war. (Quelle: munzinger) Beginn des Aufstiegs 2 von 8 Bis zum Zerfall der Sowjetunion war Wladimir Putin für den KGB aktiv. Unter anderem hatte er auch einen Einsatz in der DDR. Nach dem Zerfall wurde er Berater von Anatolij Sobtschak, der zum Bürgermeister von St. Petersburg gewählt wurde und ihn 1994 zu seinem 1. Stellvertreter ernannte. Als Sobtschak 1996 abgewählt wurde, schaffte es Putin, einen Funktionärsposten im Kreml zu bekommen. Über einige Umwege gelang es ihm im Juli 1998 zum Chef des FSB ernannt zu werden, der Nachfolgeorganisation des KGB. Ministerpräsident 3 von 8 Im Jahr 1999 profitierte Putin davon, dass Jelzin – der ihn schon zum Chef des FSB ernannt hatte – seinen Ministerpräsidenten Stepaschin nach nur drei Monaten im Amt. So konnte Putin dessen Nachfolge als Ministerpräsident antreten. In seine Amtszeit fiel der zweite Tschetschenienkrieg, bei welchem Putin hart durchgriff und es schaffte, in Russland eine patriotische Stimmung zu erzeugen. Erstes Mal Staatspräsident 4 von 8 Überraschend erklärte Jelzin am Ende des Jahres 1999 seinen Rücktritt als Präsident und ernannte Putin zu seinem Nachfolger, woraufhin dieser ein Dekret erließ, welches Jelzin – dem unter anderem Korruption vorgeworfen wurde – Straffreiheit gewährte. Bei den anstehenden Wahlen im März 2000 wurde Putin im ersten Wahlgang zum Präsidenten gewählt. Dieses Amt hatte er bis 2008 inne, wobei er im Jahr 2004 wiedergewählt wurde. Dmitri Medwedew und Wladimir Putin 5 von 8 Da Putin nach zwei Amtszeiten nicht mehr zur Wahl des Präsidenten antreten durfte, unterstütze er Dimitrij Medwedew (l.) bei seiner Kandidatur im Jahr 2008. Medwedew siegte bei der Wahl. Putin selbst wurde im April des selben Jahres Vorsitzender der Partei „Einiges Russland“ und im Mai erneut Ministerpräsident. Nach den Wahlen regierten er und Medwedew „zusammen“. Erneut der Mächtigste 6 von 8 2012 war es mit dieser „Zusammenarbeit“ vorbei, denn Putin wurde wieder zum Staatspräsidenten und hat dieses Amt bis heute inne. Die Beschränkung der Amtszeit hatte Russland in der Zwischenzeit angepasst. Durch die Annexion der Krim im Jahr 2012 löste Russland die Ukraine-Krise aus. Seit April 2016 untersteht Putin eine eigene Nationalgarde. Kritik 7 von 8 Besonders das Handeln Russlands beziehungsweise Putins im Zuge der Ukraine-Krise hat viel Kritik der westlichen Länder hervorgerufen und die Beziehungen verschlechtert. Aufgrund des russischen Vorgehens stellten die Staaten des G-7 ihre Zusammenarbeit mit Russland im G8-Format ein. Die EU verhängte im Juli 2014 Sanktionen gegen Russland. Dies erwiderte Russland mit einer Importbeschränkung für EU-Agrarprodukte.

Bei den Debatten der Herausforderer wurden die Konten zu einem zentralen Thema. Die Debatten selbst allerdings verkommen – offenbar gewollt – zu einer absoluten Farce und erinnern teilweise an die Realityshow „Dom 2“, einen russischen Verschnitt von Big Brother, den vielleicht nicht ganz zufällig vor Jahren Xenia Sobtschak moderiert hat, die sich nun als Oppositionskandidatin von Kremls Gnaden profiliert: Die Bewerber versuchten, sich zu überschreien.

In einer Sendung schüttete Sobtschak dem wild fluchenden Populistenführer Wladimir Schirinowski ein Glas Wasser über den Kopf, um ihn „abzukühlen“, was aber nur eine weitere Schimpf- und Beleidigungstirade nach sich zog.

Putin selbst nimmt an diesen Diskussionen selbstverständlich nicht teil, um sich nicht auf eine Ebene mit seinen Herausforderern zu stellen. Und auch Grudinin verließ mitten in der Show die Diskussionsrunde, die er als „Basar“ einstufte. Seine Reputation konnte das nicht retten. Die Medien interpretierten seinen Abgang als „Flucht“, um nicht über seine Konten reden zu müssen.

Auch sein Dementi half nicht viel: Grudinin bezeichnete die Infos „über meine Konten, wenn nicht sogar das Gold der Partei, das ich auf einer Schweizer Bank verwahre“, als „Schmutzkampagne“. Der Vorwurf, bei einer Bank 13 Konten zu haben, sei doch unlogisch. „Ich würde mich nicht wundern, wenn sie morgen erzählen, dass auf meiner Datscha das Bernsteinzimmer und die Bibliothek von Iwan dem Schrecklichen gefunden wurde“, ergänzte er.

Doch inzwischen hat die Wahlkommission die Infos beinahe als offiziell bestätigt. Angeblich soll auf den Konten umgerechnet eine knappe Million Dollar liegen, darunter teilweise auch in Goldunzen. Die Meldung stamme schließlich von der russischen Steuerbehörde, die sie bei ihren Schweizer Kollegen erfragt hätten, sagte Kommissionsmitglied Alexander Kinjow. Dokumente über die Schließung der Konten hingegen gebe es nicht, sagte er.

Der diskutierte Wahlausschluss Grudinins ist zwar vom Tisch, doch die Kommission will wohl nun in allen Wahllokalen die Russen über die Millionen Grudinins in Kenntnis setzen. Eine Wählerwarnung gewissermaßen. Das ehrgeizige Ziel des Kremls, die 70/70-Formel; also 70 Prozent Jastimmen für Putin bei 70 Prozent Wahlbeteiligung, rückt mit diesem Manöver in greifbare Nähe.