 Philippinischer Präsident Duterte: „Würde Korrupte aus Helikopter werfen“

Präsident Rodrigo Duterte „Wenn du bestechlich bist, werde ich dich mit einem Hubschrauber holen und dich dann hinauswerfen“, sagt Duterte (Foto: Reuters)

ManilaDer philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat korrupten Regierungsbeamten angedroht, sie aus einem fliegenden Hubschrauber zu werden. „Wenn du bestechlich bist, werde ich dich mit einem Hubschrauber holen und dich dann hinauswerfen“, sagt Duterte in einem vom der Regierung verbreiteten Video. „Ich habe so etwas schon einmal gemacht, warum sollte ich es nicht nochmal tun?“ Es ist ein Ausschnitt aus einer Rede, die er am Dienstag vor Opfern eines Wirbelsturms hielt. Der frühere Staatsanwalt sagte, er habe einmal einen Chinesen aus einem Hubschrauber gestoßen, der des Mordes und der Vergewaltigung verdächtig gewesen sei.

Vom Fernsehsender ABS-CBN befragt, wollte Duterte den Vorfall nicht bestätigen. „Wenn das wahr wäre, würde ich es nicht zugeben“, sagte er.

Duterte steht wegen seit längerem international unter anderem wegen seines Kampfes gegen Drogenkriminalität in der Kritik. Seit seinem Amtsantritt im Juni kamen über 2400 Menschen im Zuge der Kampagne gegen Rauschgift gewaltsam ums Leben. Zahlreiche Drogenhändler und -konsumenten wurden offenbar mit Unterstützung der Behörden von Bürgerwehren getötet. Dies löste auch Proteste der Vereinten Nationen und von Menschenrechtsaktivisten aus.