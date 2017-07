Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Sorgen vor Brexit und weiteren Sanktionen gegen Putin

Brexit

Nicht gut läuft es für die deutsche Wirtschaft in Großbritannien. Auf ihrem drittgrößten Absatzmarkt nach den USA und Frankreich schrumpften die Exporte im ersten Quartal gegen den Trend um fast drei Prozent, obwohl sie weltweit um 8,5 Prozent zulegten. Ein Grund ist das schwächelnde Pfund: Dessen massive Abwertung seit dem Votum der Briten für einen EU-Austritt vor gut einem Jahr hat den Euro um mehr als 15 Prozent aufgewertet, was Waren „Made in Germany“ auf der Insel teurer macht.

Noch viel mehr Ungemach droht, sollten die Brexit-Verhandlungen nicht bald Ergebnisse liefern. „Es wird Zeit, dass mehr Klarheit in den Brexit-Prozess kommt“, warnt BGA-Präsident Anton Börner. „Diese Ungewissheit hemmt die Wirtschaftsaktivitäten und schadet sowohl der EU als auch Großbritannien.“

Das Programm der britischen Regierung zum Brexit 27 geplante Entwürfe Die britische Regierung stellte im Juni ihr Programm für die kommenden zwei Jahre vor. Acht der 27 geplanten Gesetze betreffen den EU-Austritt. Die Entwürfe im Einzelnen:



Quelle: dpa

Aufhebung des EU-Rechts Das Gesetz soll EU-Vorschriften in britisches Recht übertragen. Der Trick: Etwa 20 000 EU-Vorschriften werden in einem Schwung in nationales Recht überführt. Nach und nach können die Gesetze dann geprüft und gegebenenfalls vom Parlament verworfen werden. Die Vorschriften betreffen quasi alle Lebensbereiche von Arbeitszeiten bis hin zu Energiesparmaßnahmen.





Zölle und Steuern Großbritannien soll nach dem Brexit ein unabhängiges Zoll- und Steuerwesen bekommen, das für zukünftige Handelsverträge angepasst werden kann. Das Gesetz soll es dem Land ermöglichen, die Einfuhr und Ausfuhr von Waren zu kontrollieren, eigene Zölle festzusetzen sowie Mehrwertsteuern und Luxussteuern zu ändern. Um Kontinuität für Unternehmen zu gewährleisten, soll das neue Gesetz aber in weiten Teilen auf bestehendem EU-Recht basieren.





Handel Das Gesetz soll es Großbritannien ermöglichen, nach dem Brexit unabhängig Handel treiben zu können. Es soll den Status das Landes als „führende Handelsmacht“ zementieren. Britische Unternehmen sollen vor unfairen Handelspraktiken geschützt werden.

Einwanderung Großbritannien soll die Einwanderung aus EU-Staaten selbst kontrollieren. Damit kann es die Zahl der EU-Einwanderer reduzieren, gleichzeitig aber weiterhin „die Klügsten und Besten“ aufnehmen. Dafür wird das EU-Recht zur Freizügigkeit aufgehoben. Ziel ist eine „faire und nachhaltige“ Einwanderungspolitik.

Fischerei Großbritannien regelt den Zugang zu seinen Hoheitsgewässern selbst und kontrolliert damit seine eigene Fischereipolitik, einschließlich Fangquoten. Damit sollen Fischbestände geschützt und erhöht und die Zukunft britischer Fischer gesichert werden.

Landwirtschaft Großbritannien schafft ein neues System zur Unterstützung der britischen Landwirtschaft und des Naturschutzes. Es soll Stabilität für britische Landwirte sichern und zu einer höheren Produktion und mehr Exporten beitragen. Die Landwirtschaft soll damit wettbewerbsfähiger werden.

Atomare Sicherheit Mit der EU verlässt Großbritannien auch die europäische Atomgemeinschaft Euratom. Ihre Aufgaben sollen von der nationalen Atomregulierungsbehörde (Office for Nuclear Regulation) übernommen werden. Das Gesetz soll die Rolle Großbritanniens als verantwortungsvolle Atommacht bestätigen und die Atomenergie zur nationalen Stromversorgung sichern.





Internationale Sanktionen Entscheidungen über Nicht-UN-Sanktionen werden wieder von Großbritannien selbst getroffen. Das Gesetz soll die Rolle Großbritanniens als permanentes Mitglied des UN-Sicherheitsrats und „Weltmacht“ stärken. Das Land soll internationale Sanktionen auf unilateraler oder multilateraler Ebene verhängen und aufheben können, um Bedrohungen durch Terrorismus, Konflikte oder die Weitergabe von Atomwaffen zu bekämpfen.

Und es gibt durch den Brexit-Streit auch ein neues Imageproblem für ausländische Waren auf der Insel. In Teilen der Gesellschaft verbreiten sich Anti-europäische Ressentiments. Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zufolge wollen 23 Prozent der Verbraucher aufgrund der geplanten Scheidung von der Europäischen Union vermehrt einheimische Produkte kaufen.

Im Jahr 2016 machten Exporte nach Großbritannien sieben Prozent des deutschen Gesamtexports aus. Knapp 750.000 Jobs in Deutschland sollen laut Schätzungen vom Export abhängig sein – 2500 deutsche Unternehmen sind auf der Insel tätig, einige der größten sind Autobauer wie Mercedes oder BMW.

Lange war Russland der am schnellsten wachsende Auslandsmarkt für die deutschen Exporteure, doch seit der dortigen Wirtschaftskrise und den westlichen Sanktionen wegen der Krim-Annexion ist es damit vorbei. Zwar legten die deutschen Ausfuhren nach langer Talfahrt im ersten Quartal wieder um fast ein Drittel auf 6,3 Milliarden Euro zu, doch ist das Niveau weiter vergleichsweise niedrig. Ein Ende der Sanktionen ist zudem nicht in Sicht. Die USA streben sogar neue Boykottmaßnahmen an.

Welche Fallstricke die Sanktionen haben können, zeigt das Beispiel Siemens. Mindestens zwei Siemens-Gasturbinen, die eigentlich für ein Projekt auf der südrussischen Halbinsel Taman bestimmt waren, sind auf der Halbinsel Krim aufgetaucht, die den Wirtschaftssanktionen unterliegt. Sie waren eigentlich für den russischen Kunden TPE bestimmt. „Dieses Vergehen stellt einen klaren Bruch der Lieferverträge dar, die unserem Kunden eine Lieferung auf die Krim zweifelsfrei verbieten“, heißt es in München. Man erstatte Strafanzeige und werde auf Einhaltung der Verträge klagen. Generell ist der russische ist für Infrastrukturanbieter sehr interessant. Doch aufgrund der juristischen Unsicherheiten soll Siemens sein Russland-Geschäft überdenken.

Dennoch gibt es für das aktuelle Jahr Hoffnung für die Exporteure. Nach vier Jahren Rückgang im Handel zwischen Deutschland und Russland erwartet der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft für 2017 wieder ein deutliches Wachstum. Voraussetzung dafür seien aber, dass Ölpreis und Rubelkurs stabil blieben. Der Vorsitzende Wolfgang Büchele ging zuletzt davon aus, dass die Talsohle der russischen Wirtschaftskrise durchschritten sei.